Independiente del Valle x Deportes Tolima: onde assistir, horário e escalações
Equatorianos recebem os colombianos nesta terça, 25, pelo jogo de volta das oitavas; time da casa venceu a ida por 1 a 0. Saiba como assistir ao vivo ao jogo
Independiente del Valle e Deportes Tolima se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O vencedor do confronto enfrentará o Flamengo nas quartas de final da competição.
O Independiente del Valle chega em vantagem depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, em Ibagué. Arón Rodríguez marcou de cabeça o único gol do confronto, após cruzamento de Emerson Pata. Com o resultado, a equipe equatoriana avança com qualquer vitória ou empate nesta terça-feira. Se o Tolima vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Uma vitória colombiana por dois ou mais gols garante a classificação direta.
A fase do Independiente del Valle também é positiva no cenário doméstico. No último jogo, a equipe venceu o Leones por 3 a 2, pelo Campeonato Equatoriano. O resultado ampliou uma sequência de 11 vitórias consecutivas no campeonato nacional e manteve o time na liderança, com 67 pontos. A equipe de Joaquín Papa também segue viva na Copa do Equador.
O Tolima, por sua vez, vem de um empate por 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga, pelo Campeonato Colombiano. A comissão técnica poupou alguns titulares de olho justamente na decisão da Libertadores. O time é o 3º colocado da competição nacional e tenta repetir fora de casa a pressão ofensiva mostrada no jogo de ida, quando teve 68% de posse de bola, mas não conseguiu superar o goleiro Aldair Quintana.
Um dos principais nomes do Independiente del Valle é o atacante Carlos González. O paraguaio soma seis gols na atual edição da Libertadores e aparece entre os artilheiros do torneio. No Tolima, Jorge Cabezas Hurtado deve ser a principal referência ofensiva.
Além da vantagem no placar, o Independiente conta com um retrospecto importante como mandante. A equipe está invicta em jogos de mata-mata da Libertadores disputados em casa, com oito vitórias e cinco empates em 13 partidas. Na fase de grupos desta edição, venceu seus três compromissos no Estádio Banco Guayaquil, com oito gols marcados e apenas dois sofridos.
Onde assistir à partida entre Independiente del Valle e Deportes Tolima?
Independiente del Valle e Deportes Tolima se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Prováveis escalações
Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana e Junior Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.
Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo e Junior Hernández; Homer Martínez, Sebastián Guzmán e Brayan Rovira; Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado e Adrián Parra. Técnico: Sebastián Oliveros.
Arbitragem
- Árbitro: Darío Herrera (Argentina);
- Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e José Savorani (Argentina);
- Quarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina);
- VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina);
- AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina).