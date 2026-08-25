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Esporte

Independiente del Valle x Deportes Tolima: onde assistir, horário e escalações

Equatorianos recebem os colombianos nesta terça, 25, pelo jogo de volta das oitavas; time da casa venceu a ida por 1 a 0. Saiba como assistir ao vivo ao jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 15h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 18h45
QUITO, ECUADOR - AUGUST 12: General view of stadium prior the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Independiente del Valle and Mushuc Runa at Estadio Banco Guayaquil on August 12, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
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Independiente del Valle x Deportes Tolima: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Independiente del Valle e Deportes Tolima se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O vencedor do confronto enfrentará o Flamengo nas quartas de final da competição.

O Independiente del Valle chega em vantagem depois de vencer a partida de ida por 1 a 0, em Ibagué. Arón Rodríguez marcou de cabeça o único gol do confronto, após cruzamento de Emerson Pata. Com o resultado, a equipe equatoriana avança com qualquer vitória ou empate nesta terça-feira. Se o Tolima vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Uma vitória colombiana por dois ou mais gols garante a classificação direta.

A fase do Independiente del Valle também é positiva no cenário doméstico. No último jogo, a equipe venceu o Leones por 3 a 2, pelo Campeonato Equatoriano. O resultado ampliou uma sequência de 11 vitórias consecutivas no campeonato nacional e manteve o time na liderança, com 67 pontos. A equipe de Joaquín Papa também segue viva na Copa do Equador.

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O Tolima, por sua vez, vem de um empate por 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga, pelo Campeonato Colombiano. A comissão técnica poupou alguns titulares de olho justamente na decisão da Libertadores. O time é o 3º colocado da competição nacional e tenta repetir fora de casa a pressão ofensiva mostrada no jogo de ida, quando teve 68% de posse de bola, mas não conseguiu superar o goleiro Aldair Quintana.

Um dos principais nomes do Independiente del Valle é o atacante Carlos González. O paraguaio soma seis gols na atual edição da Libertadores e aparece entre os artilheiros do torneio. No Tolima, Jorge Cabezas Hurtado deve ser a principal referência ofensiva.

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Além da vantagem no placar, o Independiente conta com um retrospecto importante como mandante. A equipe está invicta em jogos de mata-mata da Libertadores disputados em casa, com oito vitórias e cinco empates em 13 partidas. Na fase de grupos desta edição, venceu seus três compromissos no Estádio Banco Guayaquil, com oito gols marcados e apenas dois sofridos.

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Onde assistir à partida entre Independiente del Valle e Deportes Tolima?

Independiente del Valle e Deportes Tolima se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana e Junior Sornoza; Arón Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Anderson Angulo e Junior Hernández; Homer Martínez, Sebastián Guzmán e Brayan Rovira; Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado e Adrián Parra. Técnico: Sebastián Oliveros.

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Arbitragem

  • Árbitro: Darío Herrera (Argentina);
  • Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e José Savorani (Argentina);
  • Quarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina);
  • VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina);
  • AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina).
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TAGS:
Copa Libertadores
Futebol: onde assistir
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