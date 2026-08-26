River Plate x Santa Fe na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

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River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentam pelas oitavas da Sul-Americana. Após 0 a 0 na ida, quem vencer avança. O River busca superar a má fase e o Santa Fe confia na sua solidez defensiva, além de um histórico favorável para o time argentino em empates. O classificado encara o Vasco. Não perca os detalhes do confronto!

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River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois do empate por 0 a 0 na partida de ida, disputada em Bogotá, quem vencer avança diretamente às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O classificado enfrentará o Vasco, que eliminou o Olimpia.

O River chega à decisão pressionado por um período de instabilidade. A equipe comandada por Eduardo Coudet venceu apenas dois de seus últimos dez compromissos, sequência que aumentou os questionamentos em torno do treinador. Na Colômbia, o time argentino pouco produziu ofensivamente e teve no jovem goleiro Santiago Beltrán seu principal destaque.

Para o confronto em Buenos Aires, Coudet ganha reforços importantes. Gonzalo Montiel e Marcos Acuña voltam a ficar à disposição e devem ocupar as laterais, enquanto Sebastián Driussi também aparece como candidato a começar entre os titulares. A tendência é que o treinador monte uma equipe mais ofensiva diante de sua torcida, com Thiago Almada e Ángel Correa entre os responsáveis pela criação. A classificação é especialmente importante para aliviar a pressão sobre o trabalho do técnico argentino.

O Independiente Santa Fe, por sua vez, chega ao Monumental sustentado pela solidez defensiva. A equipe colombiana não sofreu gols nos últimos cinco compromissos, incluindo o empate com o próprio River, e aposta em uma postura compacta para tentar surpreender fora de casa. No último fim de semana, empatou novamente por 0 a 0 com o América de Cali pelo Campeonato Colombiano, em uma partida marcada por graves confrontos entre torcedores.

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O time de Pablo Repetto também carrega números que alimentam a esperança de uma classificação em Buenos Aires. O Santa Fe venceu seus dois últimos jogos como visitante em competições da Conmebol e tenta alcançar pela primeira vez uma sequência de três vitórias consecutivas fora de casa em torneios continentais. O River, contudo, tem o retrospecto a seu favor: avançou nas últimas 12 eliminatórias da Conmebol em que empatou a partida de ida, incluindo todas as sete que começaram com um 0 a 0.

O duelo coloca frente a frente, ainda, dois antigos campeões da Sul-Americana. O River conquistou o torneio em 2014, enquanto o Santa Fe levantou a taça no ano seguinte e se tornou o primeiro e único clube colombiano campeão da competição. Os times também já decidiram a Recopa Sul-Americana de 2016, vencida pelos argentinos por 2 a 1 no placar agregado.

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Onde assistir à partida entre River Plate e Independiente Santa Fe?

River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires. A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Balanta e Mafla; Torres, Toscano, Obrian, Bustos e Zapata; Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);

Assistentes: Nicolás Taran (Uruguai) e Carlos Barreiro (Uruguai);

Quarto árbitro: José Burgos (Uruguai);

VAR: Leodán González (Uruguai);

AVAR: Santiago Fernández (Uruguai).