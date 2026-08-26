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River Plate x Santa Fe na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 26, pelo jogo de volta das oitavas; vencedor vai enfrentar o Vasco. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 16h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 17h58
BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 23: General view of the Estadio Monumental prior an international friendly between Argentina and Panama at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on March 23, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Jam Media/Getty Images)
Estádio Monumental, em Buenos Aires  (Jam Media/Getty Images)
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River Plate x Santa Fe na Sul-Americana: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois do empate por 0 a 0 na partida de ida, disputada em Bogotá, quem vencer avança diretamente às quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. O classificado enfrentará o Vasco, que eliminou o Olimpia.

O River chega à decisão pressionado por um período de instabilidade. A equipe comandada por Eduardo Coudet venceu apenas dois de seus últimos dez compromissos, sequência que aumentou os questionamentos em torno do treinador. Na Colômbia, o time argentino pouco produziu ofensivamente e teve no jovem goleiro Santiago Beltrán seu principal destaque.

Para o confronto em Buenos Aires, Coudet ganha reforços importantes. Gonzalo Montiel e Marcos Acuña voltam a ficar à disposição e devem ocupar as laterais, enquanto Sebastián Driussi também aparece como candidato a começar entre os titulares. A tendência é que o treinador monte uma equipe mais ofensiva diante de sua torcida, com Thiago Almada e Ángel Correa entre os responsáveis pela criação. A classificação é especialmente importante para aliviar a pressão sobre o trabalho do técnico argentino.

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O Independiente Santa Fe, por sua vez, chega ao Monumental sustentado pela solidez defensiva. A equipe colombiana não sofreu gols nos últimos cinco compromissos, incluindo o empate com o próprio River, e aposta em uma postura compacta para tentar surpreender fora de casa. No último fim de semana, empatou novamente por 0 a 0 com o América de Cali pelo Campeonato Colombiano, em uma partida marcada por graves confrontos entre torcedores.

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O time de Pablo Repetto também carrega números que alimentam a esperança de uma classificação em Buenos Aires. O Santa Fe venceu seus dois últimos jogos como visitante em competições da Conmebol e tenta alcançar pela primeira vez uma sequência de três vitórias consecutivas fora de casa em torneios continentais. O River, contudo, tem o retrospecto a seu favor: avançou nas últimas 12 eliminatórias da Conmebol em que empatou a partida de ida, incluindo todas as sete que começaram com um 0 a 0.

O duelo coloca frente a frente, ainda, dois antigos campeões da Sul-Americana. O River conquistou o torneio em 2014, enquanto o Santa Fe levantou a taça no ano seguinte e se tornou o primeiro e único clube colombiano campeão da competição. Os times também já decidiram a Recopa Sul-Americana de 2016, vencida pelos argentinos por 2 a 1 no placar agregado.

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Onde assistir à partida entre River Plate e Independiente Santa Fe?

River Plate e Independiente Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires. A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Joaquín Freitas e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

Independiente Santa Fe: Asprilla; Palacios, Olivera, Balanta e Mafla; Torres, Toscano, Obrian, Bustos e Zapata; Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.

Arbitragem

  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);
  • Assistentes: Nicolás Taran (Uruguai) e Carlos Barreiro (Uruguai);
  • Quarto árbitro: José Burgos (Uruguai);
  • VAR: Leodán González (Uruguai);
  • AVAR: Santiago Fernández (Uruguai).
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