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Esporte

Serena e Venus Williams vão jogar juntas novamente no US Open

As irmãs disputarão a chave de duplas do torneio após receberem, na quarta-feira, um convite, o chamado wild card, no jargão do esporte

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h58 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h58
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis
ISSO QUE É DUPLA - Venus e Serena Williams: juntas, conquistaram catorze troféus no Grand Slam e viraram lenda do tênis (Clive Brunskill/ALLSPORT/Getty Images)
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Serena e Venus Williams vão jogar juntas novamente no US Open Priorizar nos meus resultados Google

Serena e Venus Williams jogarão duplas juntas no US Open. As irmãs disputarão a chave de duplas do torneio após receberem, na quarta-feira, um convite, o chamado wild card, no jargão do esporte, para o evento que já venceram duas vezes.

Serena Williams retornou ao tênis neste verão após uma ausência de quatro anos. As irmãs planejavam jogar em Wimbledon, mas Serena teve de desistir após lesionar o joelho durante sua partida de simples. Elas competiram no Aberto de Cincinnati, sendo eliminadas na primeira rodada.

As irmãs Williams conquistaram os títulos de duplas do US Open em 1999 e 2009, acumulando um retrospecto de 27 vitórias e 7 derrotas em suas nove participações. A última vez que jogaram juntas foi em 2022, quando perderam a partida que se esperava ser a última de Serena em Flushing Meadows.

Serena, de 44 anos, jogou com Carlos Alcaraz nas duplas mistas na terça-feira, vencendo uma partida antes de serem eliminadas nas quartas de final. Venus, de 46 anos, está inscrita na chave de simples feminina.

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As irmãs Williams conquistaram juntas 14 títulos de Grand Slam em duplas, além de medalhas de ouro olímpicas em 2000, 2008 e 2012. Elas dividiram a liderança do ranking mundial de duplas femininas por oito semanas.

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