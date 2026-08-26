Vasco x Vitória na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Vitória se enfrentam nas quartas da Copa do Brasil, buscando alívio após resultados ruins no Brasileirão. Em São Januário, o confronto de ida promete emoção, com ambos os times focados na competição eliminatória para virar a chave da temporada. Saiba os detalhes, escalações e onde assistir a este duelo crucial.

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Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto abre a disputa por uma vaga na semifinal do torneio e coloca frente a frente duas equipes pressionadas no Campeonato Brasileiro, mas que encontraram no mata-mata nacional um caminho para aliviar as turbulências da temporada.

O Vasco chegou às quartas de final depois de eliminar o Fluminense. Após empate sem gols no primeiro confronto, o time comandado pelo português Pedro Emanuel venceu o rival por 3 a 1 no Maracanã e garantiu a classificação. O cenário no Brasileirão, porém, é bem menos confortável. O Cruzmaltino vem de uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras e ocupa a zona de rebaixamento, aumentando a importância de um bom resultado diante da torcida nesta quarta-feira.

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Pedro Emanuel não deve fazer uma grande reformulação na equipe, mesmo com o compromisso contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no sábado. A tendência é de manutenção da base titular, embora o treinador tenha alguns problemas no elenco. Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho estão no departamento médico e não ficam à disposição.

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O Vitória também chega ao confronto tentando deixar para trás um resultado amargo no Brasileiro. A equipe de Jair Ventura perdeu o Ba-Vi para o Bahia por 2 a 0, no Barradão, mas tem feito uma grande campanha na Copa do Brasil em 2026. O clube baiano eliminou Flamengo e Athletico-PR em confrontos marcados por viradas em Salvador e tenta agora construir fora de casa um resultado que permita decidir a classificação em boas condições diante de sua torcida.

Para a partida em São Januário, Jair Ventura não poderá contar com Diego Tarzia, suspenso. Caíque Gonçalves voltou a treinar, viajou com a delegação e aparece como alternativa para começar o jogo, enquanto Martínez deve retornar ao time titular. O Vitória ainda não venceu como visitante uma equipe da Série A nesta temporada.

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O confronto também reúne clubes com histórias distintas na Copa do Brasil. Campeão em 2011, o Vasco tenta voltar a levantar o troféu após chegar à final da edição de 2025. Do outro lado, o Vitória chegou uma vez na decisão, em 2010, quando ficou com o vice-campeonato.

Onde assistir à partida entre Vasco e Vitória?

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão da TV Globo (para os estados do RJ, ES, BA, SE, RN, MA, PB e as cidades de Juiz de Fora – MG e de Santarém – PA), Sportv 2, Premiere, ge tv (no Youtube) e Amazon Prime Video.

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Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace (Caíque Gonçalves), Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);

Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Herman Brumel Vani (SP).