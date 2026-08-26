É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Esporte

Vasco x Vitória na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 26, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 26 ago 2026, 20h12
Estádio de São Januário será o palco da partida entre Vasco da Gama e Corinthians neste domingo, 24
Estádio de São Januário, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
Continua após publicidade
Vasco x Vitória na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto abre a disputa por uma vaga na semifinal do torneio e coloca frente a frente duas equipes pressionadas no Campeonato Brasileiro, mas que encontraram no mata-mata nacional um caminho para aliviar as turbulências da temporada.

O Vasco chegou às quartas de final depois de eliminar o Fluminense. Após empate sem gols no primeiro confronto, o time comandado pelo português Pedro Emanuel venceu o rival por 3 a 1 no Maracanã e garantiu a classificação. O cenário no Brasileirão, porém, é bem menos confortável. O Cruzmaltino vem de uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras e ocupa a zona de rebaixamento, aumentando a importância de um bom resultado diante da torcida nesta quarta-feira.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Pedro Emanuel não deve fazer uma grande reformulação na equipe, mesmo com o compromisso contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no sábado. A tendência é de manutenção da base titular, embora o treinador tenha alguns problemas no elenco. Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho estão no departamento médico e não ficam à disposição. 

Siga
Continua após a publicidade

O Vitória também chega ao confronto tentando deixar para trás um resultado amargo no Brasileiro. A equipe de Jair Ventura perdeu o Ba-Vi para o Bahia por 2 a 0, no Barradão, mas tem feito uma grande campanha na Copa do Brasil em 2026. O clube baiano eliminou Flamengo e Athletico-PR em confrontos marcados por viradas em Salvador e tenta agora construir fora de casa um resultado que permita decidir a classificação em boas condições diante de sua torcida.

Para a partida em São Januário, Jair Ventura não poderá contar com Diego Tarzia, suspenso. Caíque Gonçalves voltou a treinar, viajou com a delegação e aparece como alternativa para começar o jogo, enquanto Martínez deve retornar ao time titular. O Vitória ainda não venceu como visitante uma equipe da Série A nesta temporada.

Continua após a publicidade

O confronto também reúne clubes com histórias distintas na Copa do Brasil. Campeão em 2011, o Vasco tenta voltar a levantar o troféu após chegar à final da edição de 2025. Do outro lado, o Vitória chegou uma vez na decisão, em 2010, quando ficou com o vice-campeonato. 

Onde assistir à partida entre Vasco e Vitória?

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão da TV Globo (para os estados do RJ, ES, BA, SE, RN, MA, PB e as cidades de Juiz de Fora – MG e de Santarém – PA), Sportv 2, Premiere, ge tv (no Youtube) e Amazon Prime Video. 

Continua após a publicidade

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio (David). Técnico: Pedro Emanuel.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace (Caíque Gonçalves), Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: Herman Brumel Vani (SP).
Publicidade
TAGS:
Copa do Brasil
Futebol: onde assistir
Vasco da Gama
Vitória-BA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).