Al-Ahli x Auckland FC no Intercontinental: onde assistir, horário e escalações
Campeões da Ásia e da Oceania se enfrentam pela primeira fase; vencedor encara o Mamelodi Sundowns
Al-Ahli e Auckland FC se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, pela primeira fase da Copa Intercontinental da FIFA. O confronto abre a edição de 2026 do torneio e vale vaga para enfrentar o Mamelodi Sundowns, campeão africano, na etapa seguinte.
O Al-Ahli chega embalado por três vitórias consecutivas. No compromisso mais recente, no último sábado, goleou o Abha por 4 a 0, pelo Campeonato Saudita, com três gols de Ivan Toney e um de Francisco Trincão. Antes disso, havia derrotado o Al-Anwar por 2 a 1, pela Copa do Rei, e o Al-Diriyah por 1 a 0, na estreia da liga nacional.
A sequência reforça o favoritismo do time saudita, que conquistou sua vaga no Intercontinental ao vencer a Liga dos Campeões da Ásia pela segunda temporada seguida. Na decisão continental, em abril, o Al-Ahli superou o Machida Zelvia por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Feras Al-Brikan.
O Auckland FC, por sua vez, disputa pela primeira vez a Copa Intercontinental. O clube neozelandês garantiu a classificação depois de conquistar a edição inaugural da OFC Pro League, ao vencer o South Melbourne por 2 a 1 na final, em maio. Antes da decisão, havia superado o South Island United por 1 a 0 na semifinal. Ao todo, terminou a competição com dez vitórias em 14 partidas.
Há ainda uma curiosidade importante em relação ao representante da Oceania: o adversário do Al-Ahli é o Auckland FC, e não o tradicional Auckland City, presença frequente em competições internacionais nos últimos anos. A mudança ocorre porque a nova OFC Pro League passou a definir o representante da confederação no Intercontinental, e o Auckland FC foi o primeiro campeão do torneio profissional.
No Al-Ahli, as atenções se voltam especialmente para Ivan Toney, Galeno e Francisco Trincão. Toney chega após marcar três vezes contra o Abha, enquanto Galeno deve atuar aberto pelo lado esquerdo. O time saudita também conta com o brasileiro Roger Ibañez na defesa.
Onde assistir à partida entre Al-Ahli e Auckland FC?
Al-Ahli e Auckland FC se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h (horário de Brasília), em Jidá, pela primeira fase da Copa Intercontinental. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, CazéTV e FIFA+.
Prováveis escalações
Al-Ahli: Mendy; Balobaid, Roger Ibañez, Demiral e Hamed; Edoa e Aljohani; Galeno, Spertsyan e Trincão; Ivan Toney. Técnico: Marino Pusic.
Auckland FC: Woud; De Vries, Vicelich, Wynne e Sakai; Van, Howieson, Normann e Rogerson; Cosgrove e Bayliss. Técnico: Luke Casserly.
Arbitragem
- Árbitro: Amin Omar (Egito);
- Assistentes: Mahmoud Abu El-Regal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);
- Quarto árbitro: Mahmoud Naji (Egito);
- VAR: Mahmoud Ashour (Egito);
- AVAR: Tarek Magdy (Egito).