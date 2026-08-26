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Esporte

Al-Ahli x Auckland FC no Intercontinental: onde assistir, horário e escalações

Campeões da Ásia e da Oceania se enfrentam pela primeira fase; vencedor encara o Mamelodi Sundowns

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h06
Troféu dourado da FIFA Intercontinental Cup Final Qatar 2023, com um globo terrestre no topo, sobre um pedestal branco e azul escuro, em um campo de futebol verde com público desfocado ao fundo
Troféu da Copa Intercontinental da FIFA (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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Al-Ahli x Auckland FC no Intercontinental: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Al-Ahli e Auckland FC se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h (horário de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, pela primeira fase da Copa Intercontinental da FIFA. O confronto abre a edição de 2026 do torneio e vale vaga para enfrentar o Mamelodi Sundowns, campeão africano, na etapa seguinte.

O Al-Ahli chega embalado por três vitórias consecutivas. No compromisso mais recente, no último sábado, goleou o Abha por 4 a 0, pelo Campeonato Saudita, com três gols de Ivan Toney e um de Francisco Trincão. Antes disso, havia derrotado o Al-Anwar por 2 a 1, pela Copa do Rei, e o Al-Diriyah por 1 a 0, na estreia da liga nacional.

A sequência reforça o favoritismo do time saudita, que conquistou sua vaga no Intercontinental ao vencer a Liga dos Campeões da Ásia pela segunda temporada seguida. Na decisão continental, em abril, o Al-Ahli superou o Machida Zelvia por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Feras Al-Brikan. 

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O Auckland FC, por sua vez, disputa pela primeira vez a Copa Intercontinental. O clube neozelandês garantiu a classificação depois de conquistar a edição inaugural da OFC Pro League, ao vencer o South Melbourne por 2 a 1 na final, em maio. Antes da decisão, havia superado o South Island United por 1 a 0 na semifinal. Ao todo, terminou a competição com dez vitórias em 14 partidas.

Há ainda uma curiosidade importante em relação ao representante da Oceania: o adversário do Al-Ahli é o Auckland FC, e não o tradicional Auckland City, presença frequente em competições internacionais nos últimos anos. A mudança ocorre porque a nova OFC Pro League passou a definir o representante da confederação no Intercontinental, e o Auckland FC foi o primeiro campeão do torneio profissional.

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No Al-Ahli, as atenções se voltam especialmente para Ivan Toney, Galeno e Francisco Trincão. Toney chega após marcar três vezes contra o Abha, enquanto Galeno deve atuar aberto pelo lado esquerdo. O time saudita também conta com o brasileiro Roger Ibañez na defesa. 

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Onde assistir à partida entre Al-Ahli e Auckland FC?

Al-Ahli e Auckland FC se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 15h (horário de Brasília), em Jidá, pela primeira fase da Copa Intercontinental. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, CazéTV e FIFA+.

Prováveis escalações

Al-Ahli: Mendy; Balobaid, Roger Ibañez, Demiral e Hamed; Edoa e Aljohani; Galeno, Spertsyan e Trincão; Ivan Toney. Técnico: Marino Pusic.

Auckland FC: Woud; De Vries, Vicelich, Wynne e Sakai; Van, Howieson, Normann e Rogerson; Cosgrove e Bayliss. Técnico: Luke Casserly.

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Arbitragem

  • Árbitro: Amin Omar (Egito);
  • Assistentes: Mahmoud Abu El-Regal (Egito) e Ahmed Hossam Taha (Egito);
  • Quarto árbitro: Mahmoud Naji (Egito);
  • VAR: Mahmoud Ashour (Egito);
  • AVAR: Tarek Magdy (Egito).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
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