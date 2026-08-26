Neymar ‘surta’ com comentarista após ter desafio negado: ‘Velho bundão’
Atacante do Santos se envolveu em briga pública com jornalista
Aposentado da Seleção Brasileira, o atacante Neymar voltou a se envolver em polêmicas nesta quarta-feira, 26. Em meio a uma rusga pública com o comentarista Fábio Sormani, o camisa 10 do Santos ofendeu o jornalista por supostamente não ter aceitado um desafio de “X1”, chamando-o de “velho bundão” e afirmando que ele está “com medinho”.
“Velho bundão. Com medo de helicóptero. E agora com desculpinha que eu tenho que ter foco? Tá com medinho, tá com medinho”, escreveu Neymar.
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A briga entre Sormani e Neymar teve início no último domingo, 23, depois de um empate por 1×1 entre Mirassol e Santos. Na ocasião, o jornalista criticou a atuação do atacante, afirmou que sua capacidade de drible não é a de outrora e ainda o desafiou: “Eu te desafio (…) Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas”.
Surpreendentemente ou não, Neymar decidiu utilizar suas redes sociais para responder ao desafio. “Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein”, disse o atacante. Na sequência, Sormani pediu que Neymar fosse até São Paulo para que o evento ocorresse, afirmando que o jogador teria um helicóptero para o deslocamento.
Isso foi suficiente para que o ex-jogador da Seleção fizesse um grande rebuliço nos comentários do jornalista. Além de chamar Sormani de “velho bundão”, Neymar publicou vários comentários com a palavra “pipocou”, fazendo referência a uma gíria conhecida no meio futebolístico que significa desistir perante uma situação de pressão.