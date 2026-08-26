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Esporte

Neymar ‘surta’ com comentarista após ter desafio negado: ‘Velho bundão’

Atacante do Santos se envolveu em briga pública com jornalista

Por Flávio Monteiro 26 ago 2026, 15h54 | Atualizado em 26 ago 2026, 17h38
SANTOS, BRAZIL - JULY 25: Neymar Junior of Santos celebrates after scoring his team's second goal during the Brasileirao 2026 match between Santos and Chapecoense at Vila Belmiro Stadium on July 25, 2026 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neymar, do Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Neymar ‘surta’ com comentarista após ter desafio negado: ‘Velho bundão’ Priorizar nos meus resultados Google

Aposentado da Seleção Brasileira, o atacante Neymar voltou a se envolver em polêmicas nesta quarta-feira, 26. Em meio a uma rusga pública com o comentarista Fábio Sormani, o camisa 10 do Santos ofendeu o jornalista por supostamente não ter aceitado um desafio de “X1”, chamando-o de “velho bundão” e afirmando que ele está “com medinho”.

“Velho bundão. Com medo de helicóptero. E agora com desculpinha que eu tenho que ter foco? Tá com medinho, tá com medinho”, escreveu Neymar.

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A briga entre Sormani e Neymar teve início no último domingo, 23, depois de um empate por 1×1 entre Mirassol e Santos. Na ocasião, o jornalista criticou a atuação do atacante, afirmou que sua capacidade de drible não é a de outrora e ainda o desafiou: “Eu te desafio (…) Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas”.

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Surpreendentemente ou não, Neymar decidiu utilizar suas redes sociais para responder ao desafio. “Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein”, disse o atacante. Na sequência, Sormani pediu que Neymar fosse até São Paulo para que o evento ocorresse, afirmando que o jogador teria um helicóptero para o deslocamento.

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Isso foi suficiente para que o ex-jogador da Seleção fizesse um grande rebuliço nos comentários do jornalista. Além de chamar Sormani de “velho bundão”, Neymar publicou vários comentários com a palavra “pipocou”, fazendo referência a uma gíria conhecida no meio futebolístico que significa desistir perante uma situação de pressão.

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TAGS:
Esporte
Gente
Neymar
Santos FC
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