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Pelo menos um em cada quatro jogadores da NFL que morreram tinha doença cerebral degenerativa, diz estudo

Cérebros de 235 jogadores que morreram entre 2016 e 2021 foram estudados; 215 foram diagnosticados com encefalopatia traumática crônica (CTE)

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 15h01 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h42
ATENÇÃO - A NFL na Neo Química Arena, na semana passada: modalidade vigiada
Jogo da NFL realizado no Brasil entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, em 2025 (Nelson Almeida/AFP)
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Um novo estudo revela que pelo menos um em cada quatro jogadores da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, que morreram entre 2016 e 2021, foram diagnosticados pós-morte com encefalopatia traumática crônica (ETC). O artigo da pesquisa feita pela Mass General Brigham, Universidade de Boston e a Concussion & CTE Foundation foi publicado nesta terça, 25, no British Medical Journal.

O período entre 2016 e 2021 foi escolhido pelo maior número de doações de cérebros. Foram registradas 878 mortes de ex-jogadores neste período, dos quais 235 tiveram seus cérebros doados para a pesquisa. Dentre os órgãos doados, 215 (91,4%) foram diagnosticados com ETC.

Considerando que em nem todas mortes houve doação, uma estimativa conservadora dos pesquisadores indica a prevalência de ETC em 24,5% de ex-jogadores (215 das 878 mortes), aproximadamente 1 em cada 4. 

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Uma estimativa no extremo oposto — considerando que todos os jogadores que não tiveram os cérebros doados tinham ETC — a prevalência chega a 97,7%. Ambas situações são consideradas improváveis e a verdadeira porcentagem corresponde a um ponto intermediário, mas acende um alerta para pesquisadores, atletas e liga. 

“Estudos realizados em bancos de cérebros da comunidade mostraram que a ETC afeta menos de 1% da população em geral. Descobrir que entre 24,5% e 97,7% dos jogadores da NFL daquele período apresentavam essa doença cerebral progressiva é um alerta para a NFL e para as comunidades científicas”, diz em comunicado o autor principal do estudo, Daniel Daneshvar, presidente do Departamento de Medicina Física e Reabilitação do Mass General Brigham.

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Co-diretor da pesquisa clínica, Jesse Mez, afirma que mesmo a prevalência mínima de 1/4 é “mais alta do que o esperado”.

“Se pelo menos 25% dos jogadores da NFL que morreram apresentavam essas alterações em seus cérebros, então isso parece ser um chamado à ação para promover mais discussões sobre os riscos, mais pesquisas e mais apoio às famílias afetadas”, completa Mez em um comunicado.

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A pesquisa também constatou que a demência era comum entre os doadores e 95,5% desse grupo apresentou alterações patológicas compatíveis com a ETC.

Os autores do estudo pedem que a NFL tome providências, não apenas no nível profissional. 

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“A maior parte dos impactos na cabeça sofridos por esses ex-jogadores da NFL não ocorreu na NFL. Ocorreram no nível universitário, no ensino médio e, em muitos casos, nas categorias de base. E todos esses impactos cumulativos na cabeça resultaram em um risco aumentado”, ressalta Daneshvar.

A liga adota protocolos de concussão e de diminuição de choques de cabeça. Desde 2011, o Acordo Coletivo de Trabalho da NFL limitou o número de treinos com contato físico durante a temporada, e cinco anos depois, o circuito universitário de futebol americano Ivy League proibiu o contato físico total nos treinos.

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