Cruzeiro x Atlético-MG na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Rivais mineiros se enfrentam nesta terça-feira, 25, no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas. Saiba como assistir ao vivo
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico abre a disputa por uma vaga na semifinal, que será definida no confronto de volta, na Arena MRV.
O Cruzeiro chega para o clássico depois de conseguir uma resposta importante no Campeonato Brasileiro. No último sábado, a Raposa venceu o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, resultado que marcou a quarta vitória consecutiva da equipe na Série A. A vitória serviu também para aliviar a frustração da eliminação diante do próprio Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, quando o time perdeu por 2 a 1 no Maracanã e caiu por 3 a 2 no placar agregado.
Na Copa do Brasil, o Cruzeiro chegou às quartas depois de eliminar Goiás e Chapecoense nas fases anteriores. Para o clássico, o treinador volta a contar com Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão, mas segue sem Gabriel Pec e Luis Sinisterra, ambos lesionados.
O Atlético-MG também atravessa uma fase positiva. O Galo está há dez partidas sem perder e é o único clube da Série A que ainda não foi derrotado desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. No compromisso mais recente, empatou por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, depois de poupar e controlar a minutagem de alguns titulares de olho justamente no clássico desta terça-feira.
Antes do empate em Porto Alegre, o Atlético havia goleado o Grêmio por 3 a 0, pelo Brasileirão, e garantido classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. A sequência dá confiança à equipe de Eduardo Domínguez, que eliminou Ceará e Juventude para alcançar esta etapa da Copa do Brasil.
Os dois treinadores administraram seus elencos no fim de semana pensando no mata-mata. No Cruzeiro, Wesley, Arroyo e Kaio Jorge formam o trio ofensivo, enquanto Matheus Pereira deve comandar a criação. No Atlético, a principal dúvida está no ataque: Mateo Cassierra e Reinier disputam uma vaga, enquanto Fred tem possibilidade de aparecer entre os titulares pela primeira vez desde que chegou ao clube.
Onde assistir à partida entre Cruzeiro e Atlético-MG?
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.
Prováveis escalações
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Castaño), Maycon e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR);
- Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP);
- VAR: Wagner Reway (SC);
- AVAR: Helton Nunes (SC).