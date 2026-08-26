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Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, 26, no Santiago Bernabéu; Lesionado, Endrick não foi relacionado. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h07 | Atualizado em 26 ago 2026, 15h30
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 02: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 02, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Angel Martinez/Getty Images)
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Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, em partida atrasada da primeira rodada da La Liga 2026/27. O confronto havia sido adiado por causa da participação de jogadores das duas equipes na reta final da Copa do Mundo e marca a primeira apresentação dos merengues diante da torcida nesta temporada.

O Real Madrid chega embalado por uma vitória dramática em sua estreia no Campeonato Espanhol. No último sábado, a equipe derrotou o Espanyol por 2 a 1, fora de casa. Jude Bellingham abriu o placar logo no início, Álex Calatrava empatou para os catalães, e o recém-contratado Carlos Espí decidiu a partida aos 45 minutos do segundo tempo, pouco depois de sair do banco. O resultado marcou também o retorno de José Mourinho ao comando do clube em um jogo oficial.

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A partida desta quarta-feira será especial justamente por representar a volta de Mourinho ao Santiago Bernabéu como técnico do Real Madrid, 13 anos depois de sua primeira passagem. O português inicia seu novo trabalho cercado por expectativas depois de uma reformulação importante no elenco e tenta somar a segunda vitória consecutiva para manter os 100% de aproveitamento neste começo de La Liga.

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Quem não estará à disposição é Endrick. O atacante brasileiro ficou fora da vitória contra o Espanyol e segue como desfalque diante da Real Sociedad. Mourinho confirmou que o jogador está afastado por causa de uma tendinite e ainda não está em condições físicas para voltar aos gramados. Apesar das especulações sobre uma possível saída, o treinador também afirmou que conta com Endrick para a temporada 2026/27.

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A ausência ocorre em um momento de forte concorrência no ataque madridista. Carlos Espí estreou com gol diante do Espanyol e ganhou espaço na disputa por minutos, enquanto Kylian Mbappé e Vinícius Júnior continuam como as principais referências ofensivas. Para enfrentar a Real Sociedad, o Real também não poderá contar com nomes como Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo e Thiago Pitarch.

Do outro lado, a Real Sociedad tenta reagir depois de começar a temporada com derrota. O time basco perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, na última sexta-feira, em La Cartuja. Rodrigo Riquelme marcou o único gol da partida aos 63 minutos. A equipe teve 52% de posse de bola, mas finalizou apenas três vezes no alvo e saiu da estreia sem pontuar. Para o confronto no Bernabéu, Mikel Oyarzabal pode retornar ao time titular depois de começar no banco diante do Betis.

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Onde assistir à partida entre Real Madrid e Real Sociedad?

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela partida atrasada da primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Bernardo Silva, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Sergio Gómez; Carlos Soler, Yangel Herrera, Sucic e Kubo; Óskarsson e Oyarzabal (Barrenetxea). Técnico: Pellegrino Matarazzo.

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Arbitragem

  • Árbitro: Mateo Busquets Ferrer;
  • VAR: Raúl Martín González.
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