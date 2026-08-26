Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta pela La Liga. A partida marca a primeira aparição dos merengues em casa na temporada e a tão esperada reestreia de José Mourinho no Santiago Bernabéu, 13 anos após sua primeira passagem. Endrick é desfalque por tendinite. A Real Sociedad busca recuperação. Veja escalações e onde assistir.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, em partida atrasada da primeira rodada da La Liga 2026/27. O confronto havia sido adiado por causa da participação de jogadores das duas equipes na reta final da Copa do Mundo e marca a primeira apresentação dos merengues diante da torcida nesta temporada.

O Real Madrid chega embalado por uma vitória dramática em sua estreia no Campeonato Espanhol. No último sábado, a equipe derrotou o Espanyol por 2 a 1, fora de casa. Jude Bellingham abriu o placar logo no início, Álex Calatrava empatou para os catalães, e o recém-contratado Carlos Espí decidiu a partida aos 45 minutos do segundo tempo, pouco depois de sair do banco. O resultado marcou também o retorno de José Mourinho ao comando do clube em um jogo oficial.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

A partida desta quarta-feira será especial justamente por representar a volta de Mourinho ao Santiago Bernabéu como técnico do Real Madrid, 13 anos depois de sua primeira passagem. O português inicia seu novo trabalho cercado por expectativas depois de uma reformulação importante no elenco e tenta somar a segunda vitória consecutiva para manter os 100% de aproveitamento neste começo de La Liga.

Quem não estará à disposição é Endrick. O atacante brasileiro ficou fora da vitória contra o Espanyol e segue como desfalque diante da Real Sociedad. Mourinho confirmou que o jogador está afastado por causa de uma tendinite e ainda não está em condições físicas para voltar aos gramados. Apesar das especulações sobre uma possível saída, o treinador também afirmou que conta com Endrick para a temporada 2026/27.

Continua após a publicidade

A ausência ocorre em um momento de forte concorrência no ataque madridista. Carlos Espí estreou com gol diante do Espanyol e ganhou espaço na disputa por minutos, enquanto Kylian Mbappé e Vinícius Júnior continuam como as principais referências ofensivas. Para enfrentar a Real Sociedad, o Real também não poderá contar com nomes como Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Rodrygo e Thiago Pitarch.

Do outro lado, a Real Sociedad tenta reagir depois de começar a temporada com derrota. O time basco perdeu por 1 a 0 para o Real Betis, na última sexta-feira, em La Cartuja. Rodrigo Riquelme marcou o único gol da partida aos 63 minutos. A equipe teve 52% de posse de bola, mas finalizou apenas três vezes no alvo e saiu da estreia sem pontuar. Para o confronto no Bernabéu, Mikel Oyarzabal pode retornar ao time titular depois de começar no banco diante do Betis.

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Real Madrid e Real Sociedad?

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela partida atrasada da primeira rodada da La Liga. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Bernardo Silva, Valverde e Bellingham; Arda Güler, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Sergio Gómez; Carlos Soler, Yangel Herrera, Sucic e Kubo; Óskarsson e Oyarzabal (Barrenetxea). Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Continua após a publicidade

Arbitragem

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer;

VAR: Raúl Martín González.