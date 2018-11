Neymar e Mbappé chegam fantasiados e depois decidem jogo do PSG

Neymar e Kylian Mbappé não demonstraram preocupação com as recentes denúncias de corrupção envolvendo o Paris Saint-Germain e a Uefa. No cima de Halloween, celebrado no dia anterior, os dois principais jogadores do time chegaram nesta sexta-feira ao Parque dos Príncipes fantasiados como os personagens da série La Casa de Papel. Em campo, a dupla voltou a demonstrar entrosamento: o PSG venceu o Lille por 2 a 1, pelo Campeonato Francês, com um gol de cada.

Os dois chegaram ao estádio com o famoso macacão e a máscara de Salvador Dalí usados pelos ladrões da Casa da Moeda na série espanhola. Neymar surpreendeu uma criança ao tirar a máscara e revelar sua identidade. Depois, postou fotos do disfarce nas redes sociais. Segundo a imprensa francesa, tudo não passou de uma brincadeira de Dia as Bruxas.