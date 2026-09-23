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Esporte

Justiça francesa confirma julgamento de jogador marroquino Hakimi por estupro

O atleta do Paris Saint-Germain e da seleção do Marrocos sempre negou as acusações de ter agredido sexualmente uma jovem em 2023

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h03
Dois jogadores de futebol correm em campo verde. Um, à esquerda, veste camisa vermelha e shorts verdes, com a boca aberta. O outro, à direita, usa camisa azul e shorts brancos, com o número 10. Uma bola está no chão, à esquerda.
Kakimi em ação na Copa: lateral nega acusações - (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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Justiça francesa confirma julgamento de jogador marroquino Hakimi por estupro Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal de Cassação confirmou nesta quarta-feira, 23, o julgamento do jogador marroquino Achraf Hakimi por estupro, informou uma fonte judicial à AFP. O atleta do Paris Saint-Germain, que sempre negou as acusações de ter agredido sexualmente uma jovem em 2023, havia recorrido da decisão de levar o caso a julgamento, proferida em meados de junho pelo Tribunal de Apelação de Versalhes.

Procurada pela AFP, a advogada do jogador, Fanny Colin, não respondeu de imediato ao pedido de comentário sobre esta decisão judicial. Por sua vez, a defensora da denunciante declarou que sua cliente “está decidida a obter justiça” e “lutará até o fim”, afirmou Rachel-Flore Pardo em um comunicado enviado à AFP.

Segundo a decisão do tribunal de apelação proferida em junho, à qual a AFP teve acesso, a jovem, que então tinha 24 anos, relatou ter conhecido o jogador em janeiro de 2023 no Instagram e ter ido à casa dele em um táxi solicitado pelo atleta, na noite de 24 de fevereiro de 2023.

No dia seguinte, ela foi à delegacia e explicou aos agentes que o marroquino a havia beijado e tocado sem seu consentimento antes de estuprá-la. Em seguida, ela teria conseguido afastá-lo e pôde entrar em contato com uma amiga por mensagem, que foi buscá-la. Hakimi, nascido em Madri há 27 anos, foi indiciado dias depois, em 2 de março.

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(Com AFP)

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