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Esporte

Joanna de Assis fecha com nova plataforma após saída da Globo

Apresentadora foi demitida após 20 anos na emissora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h36 | Atualizado em 23 set 2026, 11h37
Três pessoas sorridentes, dois homens e uma mulher, seguram uma camisa preta com o nome JOANNA DE ASSIS e o número 10. Eles estão em frente a uma parede laranja com logotipos do podcast Charla. O homem à esquerda tem bigode e barba, o da direita tem barba e usa um relógio dourado. A mulher no centro usa óculos e blazer verde
Joanna de Assis assina contrato com Charla Podcast (Instagram/Reprodução)
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Pouco mais de um mês após deixar a Globo, Joanna de Assis já tem novo destino profissional. A jornalista foi contratada pelo Charla Podcast e passa a integrar a equipe do projeto, com participações semanais no programa Charla de Quinta.

A nova função terá como foco notícias, informações e opiniões sobre futebol, especialmente o cenário paulista. Joanna também produzirá conteúdos exclusivos para as redes sociais do Charla. Um dos principais projetos da jornalista será a cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. “Com uma carreira gigante e consolidada no jornalismo, Joanna chega pra somar ainda mais em nosso time. Momento absurdo, tropa”, comemorou o canal.

A contratação acontece depois de uma trajetória de duas décadas na Globo. Joanna foi demitida da emissora em agosto, após 20 anos de trabalho no grupo. Na época da saída, a jornalista afirmou que foi pega de surpresa pela decisão. “Foi um choque, me pegou de surpresa, mas as empresas tomam decisões e eu super respeito, e está tudo bem. O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Foram duas décadas”, afirmou.

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