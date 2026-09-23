Joanna de Assis fecha com nova plataforma após saída da Globo

Pouco mais de um mês após deixar a Globo, Joanna de Assis já tem novo destino profissional. A jornalista foi contratada pelo Charla Podcast e passa a integrar a equipe do projeto, com participações semanais no programa Charla de Quinta.

A nova função terá como foco notícias, informações e opiniões sobre futebol, especialmente o cenário paulista. Joanna também produzirá conteúdos exclusivos para as redes sociais do Charla. Um dos principais projetos da jornalista será a cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. “Com uma carreira gigante e consolidada no jornalismo, Joanna chega pra somar ainda mais em nosso time. Momento absurdo, tropa”, comemorou o canal.

A contratação acontece depois de uma trajetória de duas décadas na Globo. Joanna foi demitida da emissora em agosto, após 20 anos de trabalho no grupo. Na época da saída, a jornalista afirmou que foi pega de surpresa pela decisão. “Foi um choque, me pegou de surpresa, mas as empresas tomam decisões e eu super respeito, e está tudo bem. O meu sentimento com essa saída é de profundo agradecimento por todas as oportunidades que eu tive. Foram duas décadas”, afirmou.

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