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Esporte

F1: por que o GP do Azerbaijão será realizado no sábado?

Autoridades locais pediram troca por conta de feriado nacional de homenagem a millitares mortos em conflito

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 13h45
Carro de Fórmula 1 preto e laranja da Red Bull em primeiro plano, virando à direita em uma pista de corrida. Outro carro azul está mais atrás. Ao fundo, uma antiga muralha de pedra com torres e uma bandeira do Azerbaijão tremulando no topo.
GP do Azerbaijão 2025 (James Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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O final de semana de Fórmula 1 será diferente na etapa de Baku. A corrida do GP do Azerbaijão será realizada no sábado, 27, e não no domingo, como tradicionalmente ocorre. Com isso, a programação de treinos e classificação também será adiantada. 

O motivo da mudança é o feriado nacional Anım Günü (Dia da Memória) no dia 27 de setembro celebrado há seis anos no país asiático. A data marca o início da Segunda Guerra do Alto Carabaque. No conflito de 44 dias, em 2020, Azerbaijão e a Armênia disputaram a região de Nagorno-Karabakh (Alto Carabaque). Cerca de 2.900 soldados azerbaijanos foram mortos, aproximadamente militares 3.800 armênios e 170 civis. A primeira guerra entre os países vizinhos ocorreu entre 1988 e 1994.

Organizadores da corrida e autoridades locais pediram pela mudança para evitar o conflito com o dia solene. No feriado nacional, as bandeiras ficam a meio mastro, a população visita memoriais religiosos e para ao meio dia para um minuto de silêncio e em seguida, barcos atracados no porto de Baku realizam um buzinaço. 

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Não será a primeira vez que um evento histórico, cultural ou religioso leva a mudanças na programação da F1; na realidade será a 63ª corrida da categoria realizada em um sábado. O GP da África do Sul, disputado pela última vez em 1993, realizou 18 corridas no sábado. O GP da Suécia de 1978 especificamente mudou de sábado para domingo para não coincidir com jogos da Copa do Mundo, um deles sendo o Argentina x Brasil que terminou em 0 a 0 e foi apelidado de Batalha de Rosário.

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Confira a programação do GP do Azerbaijão (horário de Brasília):

Quinta, 24 de setembro

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  • Treino livre 1: 5h30
  • Treino livre 2: 9h

Sexta, 25 de setembro

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  • Treino livre 3: 5h30
  • Classificação: 9h

Sábado, 26 de setembro

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  • Corrida: 8h
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