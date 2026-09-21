Rio de Janeiro sediará os Master Games Brasil 2026 com atletas de até mais de 90 anos

O Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM) realizará no Rio de Janeiro, entre 9 e 18 de outubro, os Master Games Brasil Rio 2026 competição de âmbito nacional voltada à promoção da longevidade, da saúde e da prática esportiva. O evento reunirá participantes de diversas faixas etárias — com destaque para atletas acima dos 85 e 90 anos — e promoverá o convívio entre esportistas amadores e nomes consagrados do esporte nacional.

As disputas ocorrerão em arenas distribuídas por diferentes pontos do Rio de Janeiro, escolha fundamentada na experiência da cidade na organização de grandes competições nacionais e internacionais. O CBEM responde pela coordenação geral do projeto, enquanto a execução técnica de cada modalidade ficará a cargo das respectivas entidades esportivas federais e estaduais, seguindo os regulamentos oficiais. O planejamento contempla a logística das arenas, cerimônias de abertura e encerramento e o protocolo de premiações.

A estrutura do torneio subdivide as categorias por grupos etários para atender às exigências técnicas de cada modalidade. O perfil dos inscritos abrange desde atletas com décadas de prática contínua até pessoas que deixaram o sedentarismo e iniciaram atividades físicas na maturidade.

Entre os participantes esperados estão as chamadas “lendas longevas”, competidores com mais de 85 ou 90 anos que se mantêm ativos no circuito esportivo. Para ilustrar a atuação desse público, o presidente do CBEM, Edson Campello, citou o caso de um atleta centenário que iniciou no esporte após os 90 anos e, aos 102 anos, estabeleceu o recorde na prova dos 100 metros rasos. Segundo o dirigente, a permanência ou o ingresso tardio no esporte traz impactos diretos na autonomia, na qualidade de vida e na convivência social.

Continua após a publicidade

Do ponto de vista institucional, o evento visa estabelecer diretrizes permanentes de gestão e planejamento para o esporte máster no país. “Estamos estruturando um evento nacional, com governança, planejamento e respeito às entidades esportivas, criando uma base sólida para o desenvolvimento contínuo desse segmento”, afirmou Campello.