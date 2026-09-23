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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 23 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Liga dos Campeões Feminina, amistosos femininos de Flamengo e Palmeiras e MLS são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 06h00
LISBON, PORTUGAL - MAY 24: The trophy is seen before the UEFA Women's Champions League final match between FC Barcelona v Arsenal WFC at Estadio Jose Alvalade on May 24, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images)
Troféu da Liga dos Campeões Feminina (Jose Hernandez/Anadolu/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 23 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 23, tem uma programação mais enxuta, mas reúne jogos importantes no futebol feminino. A Champions League Feminina fecha sua primeira rodada com Barcelona, Chelsea, Lyon e Roma em campo, enquanto Flamengo e São Paulo disputam amistosos internacionais. 

A principal competição do dia é a Champions League Feminina. Às 13h45, Servette recebe o Lyon, enquanto OH Leuven enfrenta a Roma. Mais tarde, às 16h, Barcelona x Paris FC e Chelsea x Austria Viena fecham a rodada de quarta-feira do torneio europeu.

O duelo entre Barcelona e Paris FC aparece como uma das principais atrações da tarde. O clube catalão inicia mais uma campanha continental tentando manter seu protagonismo no futebol feminino europeu, enquanto a equipe francesa busca surpreender uma das potências da competição.

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Também às 16h, o Chelsea recebe o Austria Viena. A equipe inglesa chega à nova edição novamente entre os clubes de maior investimento do continente e estreia diante de uma equipe austríaca que tenta ganhar espaço no cenário europeu.

O futebol feminino também ganha espaço no Brasil. Às 15h30, Flamengo enfrenta a seleção do Paraguai, enquanto às 18h, São Paulo recebe o Real Madrid, em dois amistosos internacionais que colocam clubes brasileiros diante de adversários de diferentes escolas do futebol feminino.

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Nos Estados Unidos, Seattle Sounders e Real Salt Lake se enfrentam às 22h30, no Lumen Field, pela temporada regular da MLS. O confronto é um duelo da Conferência Oeste.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 23 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League Feminina

  • 13h45 – Servette x Lyon – ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 – OH Leuven x Roma – Disney+
  • 16h00 – Barcelona x Paris FC – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Chelsea x Austria Viena – Disney+

Amistosos Femininos

  • 15h30 – Flamengo x Paraguai – Xsports
  • 18h00 – São Paulo x Real Madrid – Xsports
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MLS

  • 22h30 – Seattle Sounders x Real Salt Lake – Apple TV
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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