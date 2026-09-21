🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Quais os riscos de rebaixamento de Corinthians, Grêmio e Inter a dez rodadas do fim do Brasileirão

Projeções da UFMG apontam o risco de queda dos três clubes na reta final do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 10h42
Um jogador de futebol do Corinthians, vestindo camisa branca, cobre o rosto com as mãos em sinal de frustração, enquanto outro jogador do Fluminense, com camisa listrada verde e grená e o número 29 nas costas, aparece de costas em segundo plano
Corinthians x Fluminense: na foto, o meia Breno Bidon (Foto por JOISEL AMARAL / AGIF/AFP)
Continua após publicidade
Quais os riscos de rebaixamento de Corinthians, Grêmio e Inter a dez rodadas do fim do Brasileirão Priorizar nos meus resultados Google

A reta final do Campeonato Brasileiro coloca três dos clubes mais tradicionais do país brigando contra o rebaixamento. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional aparece com 73,4% de probabilidade de rebaixamento, o Grêmio tem 27,1%, enquanto o risco do Corinthians é de 8,9%. O assunto está em alta no Google Trends.

Com 28 pontos em 27 partidas, o Internacional ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. São seis vitórias, dez empates e 11 derrotas, com 30 gols marcados e 35 sofridos. Considerando as últimas dez rodadas, o Inter conquistou somente sete pontos, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. É a segunda pior campanha desse recorte entre os 20 participantes, à frente apenas nos critérios da própria tabela de desempenho.

O Grêmio soma 28 pontos em 26 jogos e está na 16ª posição. A vantagem estatística em relação ao rival está principalmente no fato de ter uma partida a menos. Ainda assim, o retrospecto recente acende o alerta. Nas últimas dez partidas, o Grêmio fez apenas sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e sete derrotas, o pior aproveitamento do campeonato nesse período.

Siga
Continua após a publicidade

Com 32 pontos após 27 rodadas, o Corinthians está na 13ª colocação e tem 8,9% de risco de rebaixamento. A margem estatística é bem mais confortável do que a dos dois gaúchos, embora não permita tratar a permanência como resolvida. No desempenho recente, o Timão somou 11 pontos nas últimas dez rodadas, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Somando todas as competições, o Corinthians não vence desde o dia 20 de agosto. 

A diferença entre os três fica ainda mais clara quando se observa o segundo turno. O Corinthians conquistou somente cinco pontos em oito partidas, enquanto Grêmio e Internacional somam sete cada no mesmo número de jogos. Curiosamente, o clube paulista tem campanha pior no returno, mas carrega a vantagem construída anteriormente: terminou o primeiro turno com 27 pontos, contra 21 de cada um dos rivais gaúchos. Essa gordura ajuda a explicar por que sua probabilidade de queda permanece consideravelmente menor.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Probabilidades de rebaixamento

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, as probabilidades de queda para a Série B são:

  • Internacional: 73,4%
  • Grêmio: 27,1%
  • Corinthians: 8,9%
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
Grêmio
Internacional
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).