Quais os riscos de rebaixamento de Corinthians, Grêmio e Inter a dez rodadas do fim do Brasileirão

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Internacional, Grêmio e Corinthians encaram a reta final do Campeonato Brasileiro com diferentes níveis de risco de rebaixamento. Segundo a UFMG, o Inter tem 73,4% de chance de queda, o Grêmio 27,1% e o Corinthians 8,9%. Entenda os números, o desempenho recente e os fatores que pesam para cada um na luta contra a Série B.

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A reta final do Campeonato Brasileiro coloca três dos clubes mais tradicionais do país brigando contra o rebaixamento. Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional aparece com 73,4% de probabilidade de rebaixamento, o Grêmio tem 27,1%, enquanto o risco do Corinthians é de 8,9%. O assunto está em alta no Google Trends.

Com 28 pontos em 27 partidas, o Internacional ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. São seis vitórias, dez empates e 11 derrotas, com 30 gols marcados e 35 sofridos. Considerando as últimas dez rodadas, o Inter conquistou somente sete pontos, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. É a segunda pior campanha desse recorte entre os 20 participantes, à frente apenas nos critérios da própria tabela de desempenho.

O Grêmio soma 28 pontos em 26 jogos e está na 16ª posição. A vantagem estatística em relação ao rival está principalmente no fato de ter uma partida a menos. Ainda assim, o retrospecto recente acende o alerta. Nas últimas dez partidas, o Grêmio fez apenas sete pontos, resultado de duas vitórias, um empate e sete derrotas, o pior aproveitamento do campeonato nesse período.

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Com 32 pontos após 27 rodadas, o Corinthians está na 13ª colocação e tem 8,9% de risco de rebaixamento. A margem estatística é bem mais confortável do que a dos dois gaúchos, embora não permita tratar a permanência como resolvida. No desempenho recente, o Timão somou 11 pontos nas últimas dez rodadas, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas. Somando todas as competições, o Corinthians não vence desde o dia 20 de agosto.

A diferença entre os três fica ainda mais clara quando se observa o segundo turno. O Corinthians conquistou somente cinco pontos em oito partidas, enquanto Grêmio e Internacional somam sete cada no mesmo número de jogos. Curiosamente, o clube paulista tem campanha pior no returno, mas carrega a vantagem construída anteriormente: terminou o primeiro turno com 27 pontos, contra 21 de cada um dos rivais gaúchos. Essa gordura ajuda a explicar por que sua probabilidade de queda permanece consideravelmente menor.

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Probabilidades de rebaixamento

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, as probabilidades de queda para a Série B são:

Internacional: 73,4%

Grêmio: 27,1%

Corinthians: 8,9%