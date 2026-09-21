Corinthians x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda, 21, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino
O Corinthians recebe o Bahia nesta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1.
As Brabas entram em campo com vantagem depois da vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, no duelo de ida, com gol de Jhonson. Com isso, um empate é suficiente para colocar o time paulista novamente na decisão nacional. O Corinthians não conta com Ana Vitória, lesionada.
Do outro lado, o Bahia tenta prolongar a melhor campanha de sua história no Brasileirão Feminino. As Mulheres de Aço precisam vencer por um gol de diferença para levar a disputa aos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação no tempo regulamentar. O Bahia terá os desfalques de Treyci, Ellen, Rute, Aila, Nalon e Carol Martins. Com a atual campanha, o clube tornou-se o primeiro representante nordestino a chegar à semifinal da Série A1 desde 2015.
Quem avançar hoje vai enfrentar o São Paulo na final do Brasileirão Feminino A1 de 2026. O Tricolor já garantiu a vaga ao eliminar o Flamengo com vitórias por 3 a 1 no jogo de ida e por 1 a 0 na volta. Se o Corinthians confirmar a classificação, será uma reedição da final de 2024, vencida pelas Brabas.
Onde assistir a partida entre Corinthians e Bahia hoje?
Corinthians e Bahia se enfrentam nesta segunda, 21, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida terá transmissão do SporTV, da NSports, da TV Brasil e do UOL.
Prováveis escalações:
Corinthians: Nicole; Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes, Duda Sampaio, Belén Aquino e Tamires; Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti. Técnica: Emily Lima.
Bahia: Yanne; Isa Fernandes, Tchula, Mila e Dan Nunes; Raquel, Taty Sena e Ángela Gómez; Wendy Rosa, Roqueline e Cássia. Técnico: Felipe Freitas.
Arbitragem
- Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)
- Assistente 1: Fernanda Kruger (MT)
- Assistente 2: Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)
- Quarta árbitra: Jessica Aparecida Milani (SP)
- Assessora: Janette Mara Arcanjo (MG)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
- AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ)