Arthur Elias convoca seleção feminina com jovens do sub-20 para amistosos contra Argentina
Partidas são uma das últimas atividades antes do início das preparações para a Copa do Mundo de 2027; fim do ano também conta com jogos contra o Japão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 22, as jogadoras convocadas para dois amistosos com a Argentina, que acontecem em outubro. Durante a convocação, Arthur Elias, treinador da seleção feminina, declarou que o estilo do futebol argentino é diferente daquele recentemente visto pela seleção brasileira, e que isso será “muito proveitoso”.
Questionado sobre o critério de escolha, Elias explicou que analisa o merecimento das jogadores tendo em vista suas ações pelo clube, o que elas já fizeram pela seleção brasileira e qual seria a projeção das atletas para “daqui a nove meses, na Copa do Mundo”. Dentre as convocadas, Thaís Lima, Kaylane e Clarinha participaram da Copa do Mundo Sub-20 que acontece na Polônia e vai até 27 de setembro. No caso, o Brasil já foi eliminado desse torneio.
Ary Borges, que já atuava pela seleção como meio-campista, não foi convocada por causa do nascimento recente de sua primeira filha. Durante o anúncio, Elias explicou que Ary estaria na lista, mas que “um filho é mais importante que qualquer jogo” e que preferia deixá-la de fora para viver esse momento da vida.
Os amistosos contra a Argentina acontecem em outubro. No dia 10, a seleção entra em campo no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O confronto seguinte acontece em 13 de outubro, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Essa última partida ocorre no estádio Arena Pernambuco.
Essa será a penúltima Data Fifa do Brasil em 2026. A seleção enfrenta o Japão no fim do ano, em novembro e dezembro. O primeiro jogo ocorre no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima, em 29 de novembro, enquanto a segunda ocorre no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama, em 5 de dezembro. Até a Copa em 2027, o time brasileiro ainda terá outras duas Datas Fifa, entre 26 de fevereiro e 6 de março e entre 13 e 24 de abril.
Veja abaixo a lista completa de convocadas para os amistosos
Goleiras
Lorena – Kansas City (EUA)
Yanne – Bahia
Thaís Lima – Benfica (POR)
Carlinha – São Paulo
Zagueiras
Thaís Ferreira – Corinthians
Isa Haas – América (MEX)
Tarciane – Lyon (FRA)
Mariza – Tigres (MEX)
Tayla – São Paulo
Laterais
Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)
Raissa Bahia – Palmeiras
Bruninha – Gotham FC (EUA)
Tamara Bolt – Washington Spirit (EUA)
Meio-campo
Duda Sampaio – Corinthians
Angelina – Orlando Pride (EUA)
Jaqueline – Corinthians
Kaylane – Flamengo
Clarinha – Benfica (POR)
Atacantes
Kerolin – Barcelona (ESP)
Priscila – América (MEX)
Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)
Bia Zaneratto – Palmeiras
Tainá Maranhão – Palmeiras
Geyse – América (MEX)
Jhonson – Corinthians
Maiara – Angel City (EUA)
Marília – Cruzeiro
Luany – Atlético de Madrid (ESP)