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Esporte

Arthur Elias convoca seleção feminina com jovens do sub-20 para amistosos contra Argentina

Partidas são uma das últimas atividades antes do início das preparações para a Copa do Mundo de 2027; fim do ano também conta com jogos contra o Japão

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 15h31 | Atualizado em 22 set 2026, 15h50
Homem de meia-idade, barba e cabelo castanhos, vestindo terno cinza e camisa rosa, fala em microfone com logos da Volkswagen, Amazon e Cimed. Ao fundo, um painel azul com diversos logos de patrocinadores como Guaraná, Sadia, Nike, Uber, Ifood, Amazon, Gemini, Azul e Itaú. Na parte inferior, ícones de aplicativos da Sadia, Guaraná, Nike, Itaú, Vivo e Azul
 (YouTube/CBF/Reprodução)
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Arthur Elias convoca seleção feminina com jovens do sub-20 para amistosos contra Argentina Priorizar nos meus resultados Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 22, as jogadoras convocadas para dois amistosos com a Argentina, que acontecem em outubro. Durante a convocação, Arthur Elias, treinador da seleção feminina, declarou que o estilo do futebol argentino é diferente daquele recentemente visto pela seleção brasileira, e que isso será “muito proveitoso”.

Questionado sobre o critério de escolha, Elias explicou que analisa o merecimento das jogadores tendo em vista suas ações pelo clube, o que elas já fizeram pela seleção brasileira e qual seria a projeção das atletas para “daqui a nove meses, na Copa do Mundo”. Dentre as convocadas, Thaís Lima, Kaylane e Clarinha participaram da Copa do Mundo Sub-20 que acontece na Polônia e vai até 27 de setembro. No caso, o Brasil já foi eliminado desse torneio. 

Ary Borges, que já atuava pela seleção como meio-campista, não foi convocada por causa do nascimento recente de sua primeira filha. Durante o anúncio, Elias explicou que Ary estaria na lista, mas que “um filho é mais importante que qualquer jogo” e que preferia deixá-la de fora para viver esse momento da vida.  

Siga

Os amistosos contra a Argentina acontecem em outubro. No dia 10, a seleção entra em campo no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O confronto seguinte acontece em 13 de outubro, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Essa última partida ocorre no estádio Arena Pernambuco.

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Essa será a penúltima Data Fifa do Brasil em 2026. A seleção enfrenta o Japão no fim do ano, em novembro e dezembro. O primeiro jogo ocorre no estádio Edion Peace Wing, em Hiroshima, em 29 de novembro, enquanto a segunda ocorre no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama, em 5 de dezembro. Até a Copa em 2027, o time brasileiro ainda terá outras duas Datas Fifa, entre 26 de fevereiro e 6 de março e entre 13 e 24 de abril.

Veja abaixo a lista completa de convocadas para os amistosos

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Goleiras

Lorena – Kansas City (EUA)

Yanne – Bahia

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Thaís Lima – Benfica (POR)

Carlinha – São Paulo

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Zagueiras

Thaís Ferreira – Corinthians

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Isa Haas – América (MEX)

Tarciane – Lyon (FRA)

Mariza – Tigres (MEX)

Tayla – São Paulo

Laterais

Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia – Palmeiras

Bruninha – Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt – Washington Spirit (EUA)

Meio-campo

Duda Sampaio – Corinthians

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Jaqueline – Corinthians

Kaylane – Flamengo

Clarinha – Benfica (POR)

Atacantes

Kerolin – Barcelona (ESP)

Priscila – América (MEX)

Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Tainá Maranhão – Palmeiras

Geyse – América (MEX)

Jhonson – Corinthians

Maiara – Angel City (EUA)

Marília – Cruzeiro

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

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TAGS:
CBF
Copa do Mundo Feminina 2027
Esporte
Futebol
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