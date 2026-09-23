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Esporte

A recomendação do MPSP para o duelo entre Palmeiras e Fluminense na Libertadores

Promotores pedem liberação de 4.000 ingressos para a torcida visitante no Nubank Parque; medida depende do aval da PM

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 14h14
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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A carga de ingressos destinada aos torcedores visitantes no confronto entre Palmeiras e Fluminense, no Nubank Parque, pela Libertadores, virou pauta no Ministério Público de São Paulo. O órgão expediu uma recomendação formal sobre o tema nesta quarta-feira, 23.

No documento do Juizado Especial Criminal Central, os promotores Roberto Bacal e Daniela Hashimoto recomendam a disponibilização de 4.000 ingressos para a torcida tricolor, garantindo o cumprimento do regulamento da Conmebol. “Inexiste grande histórico de rivalidade extracampo entre as torcidas organizadas de Sociedade Esportiva Palmeiras e Fluminense Football Club”, sustentam os representantes do MPSP. A efetivação da medida depende agora do aval da Polícia Militar de São Paulo.

A partida de volta da semifinal da Libertadores entre as duas equipes está marcada para o dia 21 de outubro. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras atua para garantir a reciprocidade e elevar a carga de ingressos para os alviverdes no jogo de ida, agendado para a semana anterior no Maracanã.

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