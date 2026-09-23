A recomendação do MPSP para o duelo entre Palmeiras e Fluminense na Libertadores

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O Ministério Público de SP recomendou ao Palmeiras que disponibilize 4.000 ingressos para a torcida do Fluminense no jogo da Libertadores no Nubank Parque. A medida visa cumprir o regulamento da Conmebol e depende da PM. O MPSP argumenta que não há histórico de rivalidade entre as torcidas. O Palmeiras busca reciprocidade no Maracanã.

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A carga de ingressos destinada aos torcedores visitantes no confronto entre Palmeiras e Fluminense, no Nubank Parque, pela Libertadores, virou pauta no Ministério Público de São Paulo. O órgão expediu uma recomendação formal sobre o tema nesta quarta-feira, 23.

No documento do Juizado Especial Criminal Central, os promotores Roberto Bacal e Daniela Hashimoto recomendam a disponibilização de 4.000 ingressos para a torcida tricolor, garantindo o cumprimento do regulamento da Conmebol. “Inexiste grande histórico de rivalidade extracampo entre as torcidas organizadas de Sociedade Esportiva Palmeiras e Fluminense Football Club”, sustentam os representantes do MPSP. A efetivação da medida depende agora do aval da Polícia Militar de São Paulo.

A partida de volta da semifinal da Libertadores entre as duas equipes está marcada para o dia 21 de outubro. Nos bastidores, a diretoria do Palmeiras atua para garantir a reciprocidade e elevar a carga de ingressos para os alviverdes no jogo de ida, agendado para a semana anterior no Maracanã.