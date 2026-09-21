SP Open: Luisa Stefani vence final de ‘dois dias’ e é bicampeã nas duplas ao lado de canadense

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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistaram o bicampeonato de duplas do SP Open, superando as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa em uma final eletrizante. A partida, marcada por suspensões devido à chuva, terminou com placar de 2 a 1 (6/3, 3/6, 10/7). Conheça os detalhes dessa vitória e a trajetória da dupla no torneio.

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Luisa Stefani se sagrou bicampeã da disputa de duplas do SP Open nesta segunda, 21, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. A dupla venceu por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7 no super tie-break, as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa na final do WTA 250 realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O jogo começou no domingo, 20, mas por conta da chuva foi suspenso e retomado no dia seguinte, quando a dupla com a brasileira confirmou a vitória.

Antes mesmo de começar, o jogo na quadra Maria Esther Bueno foi brevemente interrompido por conta da chuva. As tenistas finalizavam o aquecimento e o coin toss já tinha sido realizado quando uma leve garoa atrasou o início da partida, previsto para 13h, em 40 minutos. O jogo também foi suspenso no sétimo game do primeiro set e retomado no dia seguinte, na quadra 1, enquanto a decisão de simples foi realizada na quadra central.

Em 2025, Luisa também venceu o torneio de duplas ao lado da húngara Timea Babos. Jogando com Dabrowski na atual temporada, alcançou a segunda colocação do ranking de duplas, e elas já estão classificadas para o WTA Finals, que será realizado em Indian Wells, entre 8 e 15 de novembro.

Como foi o jogo?

Depois do atraso e um novo aquecimento, a partida começou com uma cena inusitada e dolorida para a brasileira em quadra que levou uma bolada na nuca em uma devolução da companheira. Com a precisão mais calibrada, Dabrowski garantiu os pontos decisivos para a dupla confirmar seu saque e quebrar as adversárias na sequência, abrindo 2 a 0.

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No saque, Luisa teve dificuldades, cometeu duas duplas faltas e levou a quebra do serviço e o empate das adversárias em 2 a 2, em seguida. As sacadoras confirmaram seus saques seguintes, mas com o placar 4 a 3 para a brasileira e a canadense, a partida voltou a ser suspensa por conta da chuva. No dia seguinte, na quadra 1, a dupla com a brasileira fechou o set em aberto com tranquilidade por 6 a 3.

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A resposta das adversárias veio na parcial seguinte. O jogo seguiu equilibrado até o quarto game, quando as americanas aproveitaram erros de Stefani e Dabrowski para quebrar o serviço e fazer 3 a 2. Elas mantiveram a vantagem e fecharam o set em 6 a 3.

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A decisão ficou para o super tie-break de dez pontos, em que a dupla de Luisa Stefani chegou a abrir 3 a 0. Mas Rogers e Zamarripa reagiram, viraram e ficaram com 6 a 4 à seu favor. Em nova virada, a brasileira e a canadense reverteram os pontos e venceram o set por 10 a 7, conquistando seu quarto título da temporada.