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Esporte

SP Open: Luisa Stefani vence final de ‘dois dias’ e é bicampeã nas duplas ao lado de canadense

Dupla com brasileira confirmou favoritismo e venceu americanas Rogers e Zamarripa por 2 a 1

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 13h21 | Atualizado em 21 set 2026, 13h25
Duas tenistas, uma de perfil e outra de costas, vestindo uniformes azuis e viseiras, batem as mãos em um cumprimento de high five em quadra
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowsky na final do SP Open (©Fotojump/Divulgação)
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SP Open: Luisa Stefani vence final de ‘dois dias’ e é bicampeã nas duplas ao lado de canadense Priorizar nos meus resultados Google

Luisa Stefani se sagrou bicampeã da disputa de duplas do SP Open nesta segunda, 21, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. A dupla venceu por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 10/7 no super tie-break, as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa na final do WTA 250 realizado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O jogo começou no domingo, 20, mas por conta da chuva foi suspenso e retomado no dia seguinte, quando a dupla com a brasileira confirmou a vitória.

Antes mesmo de começar, o jogo na quadra Maria Esther Bueno foi brevemente interrompido por conta da chuva. As tenistas finalizavam o aquecimento e o coin toss já tinha sido realizado quando uma leve garoa atrasou o início da partida, previsto para 13h, em 40 minutos. O jogo também foi suspenso no sétimo game do primeiro set e retomado no dia seguinte, na quadra 1, enquanto a decisão de simples foi realizada na quadra central.

Em 2025, Luisa também venceu o torneio de duplas ao lado da húngara Timea Babos. Jogando com Dabrowski na atual temporada, alcançou a segunda colocação do ranking de duplas, e elas já estão classificadas para o WTA Finals, que será realizado em Indian Wells, entre 8 e 15 de novembro.

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Como foi o jogo? 

Depois do atraso e um novo aquecimento, a partida começou com uma cena inusitada e dolorida para a brasileira em quadra que levou uma bolada na nuca em uma devolução da companheira. Com a precisão mais calibrada, Dabrowski garantiu os pontos decisivos para a dupla confirmar seu saque e quebrar as adversárias na sequência, abrindo 2 a 0. 

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No saque, Luisa teve dificuldades, cometeu duas duplas faltas e levou a quebra do serviço e o empate das adversárias em 2 a 2, em seguida. As sacadoras confirmaram seus saques seguintes, mas com o placar 4 a 3 para a brasileira e a canadense, a partida voltou a ser suspensa por conta da chuva. No dia seguinte, na quadra 1, a dupla com a brasileira fechou o set em aberto com tranquilidade por 6 a 3.

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A resposta das adversárias veio na parcial seguinte. O jogo seguiu equilibrado até o quarto game, quando as americanas aproveitaram erros de Stefani e Dabrowski para quebrar o serviço e fazer 3 a 2. Elas mantiveram a vantagem e fecharam o set em 6 a 3.

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A decisão ficou para o super tie-break de dez pontos, em que a dupla de Luisa Stefani chegou a abrir 3 a 0. Mas Rogers e Zamarripa reagiram, viraram e ficaram com 6 a 4 à seu favor. Em nova virada, a brasileira e a canadense reverteram os pontos e venceram o set por 10 a 7, conquistando seu quarto título da temporada.

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