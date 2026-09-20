SP Open: chuva interrompe final de duplas com Luisa Stefani; confira programação atualizada

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A final de duplas do SP Open foi suspensa por chuva neste domingo. A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski lideravam o primeiro set por 4 a 3 contra as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa. Stefani, atual campeã do torneio, busca mais um título, com a dupla já classificada para o WTA Finals.

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A final das duplas no SP Open foi interrompida neste domingo, 20, por conta da chuva, e será retomada na segunda, 21, às 11h (horário de Brasília), na quadra 1, e não na quadra Maria Esther Bueno onde começou.

Houve atraso no início da partida por conta das condições climáticas e uma nova suspensão no primeiro set, com o placar de 4 a 3 para dupla da brasileira Luisa Stefani e da canadense Gabriela Dabrowski, contra as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa.

No primeiro adiamento, as tenistas tinham finalizado o aquecimento e o coin toss já tinha sido realizado quando uma leve garoa atrasou o início da partida, previsto para 13h, em 40 minutos.

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A chuva cessou, o jogo começou e foi até o sétimo game do primeiro set quando a chuva apertou novamente.

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Neste domingo, também será realizada a final de simples do torneio. A partida estava programada para não antes das 15h30, mas também foi adiada para esta segunda, às 11h, na quadra Maria Esther Bueno. As finalisas são a argentina Nadia Podoroska e a espanhola Kaitlin Quevedo.

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Brasileira em quadra

Luisa Stefani é a atual campeã da disputa de duplas. No ano passado, conquistou o troféu da competição ao lado da húngara Timea Babos.

Nesta edição, joga com a canadense Gabriela Dabrowski. A dupla é a segunda melhor do ranking e já está classificada para a WTA Finals, que será realizada em Indian Wells, entre 8 e 15 de novembro.