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Esporte

SP Open: chuva interrompe final de duplas com Luisa Stefani; confira programação atualizada

Tenista defende título e joga com a canadense Gabriela Dabrowski

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 set 2026, 14h44 | Atualizado em 21 set 2026, 08h25
Dois homens varrem uma quadra de tênis azul com rodos vermelhos, um curvado e outro andando, enquanto espectadores sentam nas arquibancadas azuis ao fundo. Placas de patrocinadores como Bradesco e Latam estão visíveis na parede preta atrás da quadra
Funcionários secam quadra Maria Esther Bueno para a final de duplas (Natalia Tiemi Hanada/Arquivo pessoal)
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SP Open: chuva interrompe final de duplas com Luisa Stefani; confira programação atualizada Priorizar nos meus resultados Google

A final das duplas no SP Open foi interrompida neste domingo, 20, por conta da chuva, e será retomada na segunda, 21, às 11h (horário de Brasília), na quadra 1, e não na quadra Maria Esther Bueno onde começou. 

Houve atraso no início da partida por conta das condições climáticas e uma nova suspensão no primeiro set, com o placar de 4 a 3 para dupla da brasileira Luisa Stefani e da canadense Gabriela Dabrowski, contra as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa. 

No primeiro adiamento, as tenistas tinham finalizado o aquecimento e o coin toss já tinha sido realizado quando uma leve garoa atrasou o início da partida, previsto para 13h, em 40 minutos.

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A chuva cessou, o jogo começou e foi até o sétimo game do primeiro set quando a chuva apertou novamente.

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Neste domingo, também será realizada a final de simples do torneio. A partida estava programada para não antes das 15h30, mas também foi adiada para esta segunda, às 11h, na quadra Maria Esther Bueno. As finalisas são a argentina Nadia Podoroska e a espanhola Kaitlin Quevedo.

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Brasileira em quadra

Luisa Stefani é a atual campeã da disputa de duplas. No ano passado, conquistou o troféu da competição ao lado da húngara Timea Babos.

Nesta edição, joga com a canadense Gabriela Dabrowski. A dupla é a segunda melhor do ranking e já está classificada para a WTA Finals, que será realizada em Indian Wells, entre 8 e 15 de novembro.

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