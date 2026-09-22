🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Jogos de hoje, terça, 22 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Champions Feminina estreia com Bayern x City e Real x PSG; São Paulo x Palmeiras agita a base

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 06h00
LISBON, PORTUGAL - MAY 24: The trophy is seen before the UEFA Women's Champions League final match between FC Barcelona v Arsenal WFC at Estadio Jose Alvalade on May 24, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images)
Troféu da Champions League Feminina (Jose Hernandez/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, terça, 22 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A terça-feira, 22 de setembro, tem uma programação mais curta, mas reúne confrontos importantes no futebol feminino europeu. A Champions League Feminina abre sua fase de liga com cinco partidas, incluindo Bayern de Munique x Manchester City, Real Madrid x PSG e Juventus x Benfica. No Brasil, São Paulo e Palmeiras se enfrentam à noite pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.

A rodada europeia começa às 13h45 com Bayern de Munique x Manchester City. O duelo coloca frente a frente o semifinalista da última edição e o campeão inglês, que retorna à principal competição continental com um elenco reforçado.

Também às 13h45, Inter de Milão x Häcken completa a primeira faixa de jogos. A equipe italiana inicia sua caminhada diante do tradicional clube sueco em uma fase de liga que, pelo segundo ano consecutivo, reúne 18 participantes.

Siga
Continua após a publicidade

Às 16h, três confrontos acontecem simultaneamente. Real Madrid x PSG aparece entre os principais jogos da abertura, enquanto Arsenal x HB Køge coloca o clube inglês diante da equipe dinamarquesa. No mesmo horário, Juventus x Benfica reedita um encontro entre duas equipes que já se enfrentaram na abertura da edição anterior.

No Brasil, a principal atração da noite acontece às 20h, com São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O clássico será disputado no CT de Cotia e coloca frente a frente duas das principais categorias de base do futebol paulista.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 22 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League Feminina

  • 13h45 – Bayern de Munique x Manchester City – ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 – Inter de Milão x Häcken – Disney+
  • 16h00 – Real Madrid x PSG – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Arsenal x HB Køge – Disney+
  • 16h00 – Juventus x Benfica – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 20h00 – São Paulo x Palmeiras – SporTV
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).