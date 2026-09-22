Jogos de hoje, terça, 22 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Champions Feminina estreia com Bayern x City e Real x PSG; São Paulo x Palmeiras agita a base
A terça-feira, 22 de setembro, tem uma programação mais curta, mas reúne confrontos importantes no futebol feminino europeu. A Champions League Feminina abre sua fase de liga com cinco partidas, incluindo Bayern de Munique x Manchester City, Real Madrid x PSG e Juventus x Benfica. No Brasil, São Paulo e Palmeiras se enfrentam à noite pelo Campeonato Brasileiro Sub-17.
A rodada europeia começa às 13h45 com Bayern de Munique x Manchester City. O duelo coloca frente a frente o semifinalista da última edição e o campeão inglês, que retorna à principal competição continental com um elenco reforçado.
Também às 13h45, Inter de Milão x Häcken completa a primeira faixa de jogos. A equipe italiana inicia sua caminhada diante do tradicional clube sueco em uma fase de liga que, pelo segundo ano consecutivo, reúne 18 participantes.
Às 16h, três confrontos acontecem simultaneamente. Real Madrid x PSG aparece entre os principais jogos da abertura, enquanto Arsenal x HB Køge coloca o clube inglês diante da equipe dinamarquesa. No mesmo horário, Juventus x Benfica reedita um encontro entre duas equipes que já se enfrentaram na abertura da edição anterior.
No Brasil, a principal atração da noite acontece às 20h, com São Paulo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O clássico será disputado no CT de Cotia e coloca frente a frente duas das principais categorias de base do futebol paulista.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 22 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League Feminina
- 13h45 – Bayern de Munique x Manchester City – ESPN 4 e Disney+
- 13h45 – Inter de Milão x Häcken – Disney+
- 16h00 – Real Madrid x PSG – ESPN e Disney+
- 16h00 – Arsenal x HB Køge – Disney+
- 16h00 – Juventus x Benfica – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Sub-17
- 20h00 – São Paulo x Palmeiras – SporTV