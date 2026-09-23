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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

Jhonson vai de não relacionada à protagonista no Corinthians

Decisiva contra o Bahia, camisa nove voltou a ser convocada por Arthur Elias para a Seleção Brasileira

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 10h15 | Atualizado em 23 set 2026, 10h45
Jogadora de futebol de costas, com cabelo curto e loiro, vestindo camisa listrada preta e branca com o nome JHONSON e o número 9, puxando a gola da camisa com as duas mãos, em um estádio
Jhonson foi decisiva para o Corinthians no Brasileirão Feminino. (Vinícius Gois/Reprodução Instagram da Jhonson) (Vinícius Gois/Reprodução Instagram da Jhonson/Reprodução)
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Dois gols em dois jogos de semifinal, vaga do Corinthians em mais uma decisão do Brasileirão Feminino e retorno à Seleção Brasileira ajudam a resumir a mudança de cenário vivida por Jhonson nos últimos meses. A camisa 9 voltou à grande fase e recuperou o protagonismo que acompanha sua trajetória desde as categorias de base.

Aos 20 anos, Jhonson foi decisiva nos dois confrontos contra o Bahia ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 na Fonte Nova e voltar a balançar as redes no triunfo pelo mesmo placar na Neo Química Arena, resultados que garantiram ao Corinthians a classificação para mais uma decisão do Brasileiro Feminino.

Os gols na semifinal coroam uma recuperação construída ao longo da própria temporada, na qual Jhonson soma 11 gols em 29 partidas pelo Corinthians em 2026, sendo sete no Brasileirão e quatro no Paulistão F, depois de passar por um período em que chegou a ficar fora de compromissos da equipe.

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A resposta dentro de campo ganhou outro capítulo nesta semana, quando Jhonson voltou à lista de Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Argentina, em outubro, em Porto Alegre e Recife, confrontos que fazem parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

Uma jogadora de futebol sorrindo, com cabelo curto loiro platinado, vestindo a camisa listrada preta e branca do Corinthians, com o escudo do time no peito e patrocínios visíveis. Ela tem tatuagens no braço direito e usa uma pulseira preta. O fundo está desfocado
Jhonson, atacante do Corinthians, comemora gol marcado contra o Bahia na Neo Química Arena. (Vinícius Gois/Reprodução Instagram da Jhonson) (Vinicius Gois/reprodução/Reprodução)
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Uma temporada de altos e baixos

O momento atual contrasta com o vivido pela atacante no primeiro semestre, quando Jhonson ficou fora da viagem aos Estados Unidos para a disputa da Teal Rising Cup. Na ocasião, a treinadora Emily Lima explicou que a decisão fazia parte do processo de desenvolvimento da jogadora e que mantinha conversas constantes com a atacante, tratando a ausência não como uma punição, mas como uma etapa do trabalho realizado com a camisa 9.

“Às vezes, a ausência não é para prejudicar, e sim para ajudar. Houve, sim, conversas diárias. Hoje, inclusive, ela foi premiada. Em certos momentos, é preciso saber lidar com essas situações. ”

Jhonson voltou ao time titular em maio, contra o São Paulo, pelo Paulista, e, apesar da derrota corintiana por 2 a 1, teve sua atuação destacada por Emily, que reforçou a confiança no potencial da atacante e explicou que o clube buscava conduzir com cuidado o processo de evolução da jovem.

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“A gente vem dando sequência naquela pausa da Jhonson. Já está integrada ao grupo, já está novamente trabalhando com o grupo da melhor forma possível. É uma menina nova, é uma das 32 que a gente tem que cuidar. A gente fala muito em cuidado porque cuida mesmo delas como atleta, delas como ser humano. E dar sequência no trabalho com a Jhon. Acho que é uma menina de muita projeção, muito potencial. ”

A treinadora também tratava aquele retorno como parte de um processo mais amplo de amadurecimento e ressaltou que o desempenho da atacante poderia ter ganhado outra dimensão caso as oportunidades criadas naquela partida tivessem terminado em gols.

“Se ela faz os dois gols ali, o que estava impedido no primeiro tempo e o do segundo tempo, as coisas mudam. A gente estaria falando outras coisas, estariam fazendo outras perguntas. Mas a Jhon é uma que a gente vem trabalhando e dando sequência nessa evolução dela como atleta. ”

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De promessa a protagonista

Jhonson começou a despertar atenção antes mesmo da chegada ao Corinthians, quando atuava pelo Toledo e já aparecia como uma das jovens promessas do futebol brasileiro, além de ter passado pelo Coritiba durante sua formação. Foi justamente Arthur Elias quem participou diretamente da transição da atacante para o profissional do Corinthians e, em entrevista à CBF em 2025, Jhonson relembrou o momento em que acredita ter conquistado definitivamente a confiança do então treinador das Brabas, ainda em sua primeira partida pela equipe principal.

“Vou ser sincera, eu acho que eu conquistei o coração dele no meu primeiro jogo com o Corinthians, batendo o pênalti, pegando a bola da Grazi, ela me entregando a bola e eu batendo o pênalti e fazendo o gol. Eu conquistei o coração dele aí”, contou, com bom humor, à CBF TV.

Arthur concordou com a lembrança da atacante e destacou que o talento apresentado desde cedo fez com que algumas etapas naturais da formação fossem aceleradas, levando Jhonson rapidamente das categorias de base para oportunidades no time profissional.

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“A gente trouxe sabendo de todo o potencial, mas ela se adaptando ao clube, né? A gente precisa queimar etapas, na verdade, com essa jogadora. Na verdade, elas queimam as etapas porque elas aceleram o processo com o talento, como ela tem. ”

Em fevereiro de 2024, a atacante sofreu uma lesão radial no menisco lateral do joelho esquerdo enquanto defendia a Seleção Brasileira Sub-20, passou por cirurgia e ficou cerca de sete meses afastada. No Corinthians, ela soma 73 jogos e 30 gols, além de três títulos: Paulistão Feminino de 2023, Libertadores e Brasileirão Feminino conquistados na temporada passada.

Estreia dos sonhos na Seleção Brasileira

A ascensão no Corinthians também abriu as portas da Seleção Brasileira principal, e a estreia, em junho de 2025, dificilmente poderia ter reunido elementos mais simbólicos para uma jogadora que dava os primeiros passos com a camisa da equipe comandada por Arthur Elias. Contra o Japão, em Bragança Paulista, Jhonson entrou aos 26 minutos do segundo tempo justamente na vaga de Marta e, apenas sete minutos depois, tabelou com Kerolin e marcou o gol que garantiu a vitória brasileira por 2 a 1.

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“Vivo um sonho. Quero agradecer a Deus, à comissão técnica que acreditou no meu futebol, a todo o elenco. Nem tenho palavras”, disse após a partida.

Depois do jogo, a própria Marta procurou a estreante para uma foto, enquanto Jhonson fez questão de lembrar a importância de Arthur Elias em sua trajetória, já que havia sido o treinador responsável por abrir as primeiras portas para ela no profissional do Corinthians. “Foi o Arthur Elias que me levou da base para o profissional do Corinthians, que me deu oportunidades. Jamais vou esquecer disso. ”

Pouco mais de um mês depois da estreia, a atacante fez parte do grupo brasileiro campeão da Copa América Feminina no Equador, disputou três partidas ao longo da competição e integrou o elenco que conquistou o nono título continental do Brasil, ampliando em poucas semanas a experiência internacional que havia começado com o gol diante do Japão.

Jhonson também participou diretamente da decisão contra a Colômbia e, depois de ser acionada durante a partida, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis que terminou com vitória brasileira após o empate por 4 a 4, conquistando seu primeiro título com a Seleção principal. Depois, não voltou a ser convocada, até esta terça-feira.

No ataque, ela disputará posição com outras nove convocadas por Arthur: Kerolin (Barcelona), Priscila (América, México), Gio Garbelini (Atlético de Madrid, Espanha), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América, México), Maiara (Angel City, Estados Unidos), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid, Espanha). O Brasil enfrenta a Argentina em duas oportunidades: dia 10 de outubro no Beira-Rio, em Porto Alegre, e no dia 13 na Arena Pernambuco, em Recife.

Jogadoras de futebol brasileiras em campo, algumas com uniformes azuis e outras vermelhos, abraçam-se após uma partida. Um homem de terno escuro abraça uma jogadora, enquanto outras conversam e caminham pelo gramado verde. O fundo escuro sugere um estádio à noite, com luzes e público desfocado
Jhonson estreou pela Seleção Brasileira principal em 2 de junho de 2025. (CBF/Divulgação) (CBF/Divulgação)

A resposta em campo

Pouco mais de um ano depois daquela estreia marcante pela Seleção, Jhonson precisou novamente conquistar espaço, e agora melhorando a performance no Timão. A atacante recuperou espaço ao longo da temporada e chegou à fase decisiva do Brasileiro novamente como uma das opções importantes do ataque corintiano, transformando a retomada em gols justamente na semifinal contra o Bahia, quando marcou uma vez em Salvador e outra em São Paulo para ajudar a colocar as Brabas em mais uma decisão nacional.

A sequência também devolveu Jhonson ao lugar que havia conquistado em 2025 na Seleção Brasileira, já que, aos 20 anos, a atacante voltou à lista de Arthur Elias em um momento no qual a comissão técnica avança na preparação e nas observações para a Copa do Mundo de 2027.

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