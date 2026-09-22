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Esporte

Uruguai tem desfalque importante para amistosos na Data Fifa

O meio-campista Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu um entorse de grau 3 no tornozelo esquerdo, informou o clube espanhol

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 13h52 | Atualizado em 22 set 2026, 14h48
MADRID, SPAIN - MARCH 11: Federico Valverde of Real Madrid celebrates with his teammates Vinicius Junior of Real Madrid after scoring the team's third goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Real Madrid CF and Manchester City FC at Estadio Santiago Bernabeu on March 11, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
Vini Jr. e Valverde: companheiros de Real Madrid (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)
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O meio-campista Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma “entorse de grau 3” no tornozelo esquerdo, informou o clube espanhol nesta terça-feira, 22, e está fora dos próximos amistosos da seleção do Uruguai. O jogador recebeu um pisão do sul-coreano Lee Kang-in durante a derrota do time merengue no clássico contra o Atlético de Madrid por 2 a 1 no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Metropolitano.

O Real Madrid informou inicialmente que Valverde teve um “traumatismo severo”, mas novos exames realizados nesta terça-feira revelaram um entorse de grau 3 no tornozelo esquerdo. O clube não informa o tempo de afastamento do jogador, embora esse tipo de lesão possa exigir até seis semanas de recuperação, ou até mais.

Um porta-voz da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou à AFP que Valverde não participará da excursão pela Ásia, na qual Diego Forlán estreará como técnico da ‘Celeste’. Nos próximos dias, o Uruguai fará três amistosos: contra Japão, Coreia do Sul e Índia.

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(Com AFP)

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