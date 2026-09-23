Árbitro Anderson Daronco abandona perfil bombado e causa reação

O árbitro gaúcho Anderson Daronco, 45 anos, integrante do quadro da Fifa e amplamente conhecido no esporte pelo seu porte físico musculoso, passou por uma transformação corporal ao perder cerca de 12 quilos nos últimos anos. A mudança ocorreu após conversas com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que orientou o profissional a adaptar sua composição física às exigências do futebol de alto rendimento. O novo visual do juiz chamou a atenção de torcedores durante confrontos recentes do Campeonato Brasileiro, gerando repercussão nas redes sociais.

O processo de readequação física foi iniciado no começo de 2025, contando com o suporte e acompanhamento constante da equipe de preparação física vinculada à comissão da CBF. Até maio daquele ano, Daronco já havia eliminado cerca de 9 quilos, alcançando posteriormente a marca total de 12 quilos a menos.

De acordo com o ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF, Rodrigo Martins Cintra, a reformulação buscou ajustar o perfil do juiz aos padrões exigidos para atuar na elite do futebol nacional. “É simples, Daronco estava até pouco tempo com perfil estético adequado a outras atividades que não a arbitragem; então depois de muita conversa e alinhamento de expectativas, ele decidiu preparar como nunca antes seu perfil atlético”, afirmou Cintra em suas redes sociais.

Especialistas e profissionais que convivem no ambiente da arbitragem explicam que a redução do excesso de massa muscular e lipídica favorece a mobilidade do árbitro, permitindo que ele acompanhe os lances mais de perto e reduzindo a sobrecarga sobre articulações sensíveis, como os tornozelos. A alteração também proporcionou um ganho no condicionamento cardiorrespiratório e ajudou a otimizar o processo de tomada de decisões sob pressão. Formado em Educação Física e ex-atleta de handebol, Daronco construiu sua trajetória fundamentada na regularidade técnica e no rigor disciplinar em campo.

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A reformulação física alinha-se diretamente ao lançamento do Programa de Profissionalização da Arbitragem (PRO) pela CBF, voltado para as 380 partidas do Campeonato Brasileiro. Daronco figura entre os 20 árbitros centrais selecionados para compor o grupo fixo do projeto, recebendo remuneração mensal, bônus por desempenho e uma rotina personalizada de treinos físicos e cuidados com a saúde.