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Esporte

Rams x Giants na 2ª rodada da NFL: horário e onde assistir

Equipes de Nova Iorque e Los Angeles se enfrentam nesta segunda-feira, 21, pelo Monday Night Football

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h45
Vista panorâmica do SoFi Stadium vazio, com assentos pretos em camadas, gramado verde e um telão oval azul exibindo SoFi Stadium e o logo LA dos Rams
SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia (Ric Tapia/Getty Images)
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Rams x Giants na 2ª rodada da NFL: horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

New York Giants e Los Angeles Rams encerram a segunda rodada da temporada regular da NFL nesta segunda-feira, 21, às 21h15 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. O confronto será atração do Monday Night Football.

Os Giants chegam ao confronto embalados pela vitória por 28 a 20 sobre o Dallas Cowboys na estreia. O quarterback Jaxson Dart teve papel central no triunfo: completou 23 de 29 passes, lançou para 230 jardas e três touchdowns e ainda acrescentou 54 jardas terrestres. A equipe de Nova York tenta começar uma temporada com duas vitórias consecutivas pela segunda vez nos últimos dez anos.

O cenário é diferente para os Rams. Los Angeles perdeu por 27 a 7 para o San Francisco 49ers, na Austrália, na abertura da temporada e agora faz sua estreia em casa. Matthew Stafford continua no comando do ataque, cercado por nomes como Kyren Williams, Davante Adams e Puka Nacua. Este último, porém, aparece como questionável por uma lesão no quadril — descrita pelo técnico Sean McVay também como um incômodo na região da virilha — e sua presença depende da avaliação final antes do jogo. Jordan Whittington é dúvida ainda maior, listado como improvável.

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O confronto também coloca frente a frente equipes em momentos opostos depois da primeira semana. Os Giants procuram confirmar o bom início e mostrar que Dart pode sustentar a evolução demonstrada na estreia. Os Rams, por outro lado, precisam de uma resposta imediata após uma atuação ofensiva abaixo do esperado contra San Francisco. Para Stafford, a partida em casa oferece a oportunidade de recolocar um ataque experiente nos trilhos.

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Onde assistir a Giants x Rams

  • Data: segunda-feira, 21 de setembro de 2026
  • Horário: 21h15 (de Brasília)
  • Local: SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia
  • Transmissão: ESPN 2, Disney+ e NFL Game Pass no DAZN.

Desfalques e dúvidas

Os Rams já sabem que o safety Kamren Kinchens está fora por lesão na coxa. Puka Nacua é questionável e Jordan Whittington aparece como improvável. Pelos Giants, o cornerback Deonte Banks e o linebacker Micah McFadden estão listados como questionáveis, enquanto Paulson Adebo foi colocado na lista de lesionados e não estará disponível.

Histórico do confronto

Giants e Rams já disputaram 45 partidas de temporada regular, com vantagem de Los Angeles por 29 vitórias a 16. O encontro mais recente ocorreu na Semana 17 da temporada de 2023, quando os Rams venceram por 26 a 25 no MetLife Stadium. Nos playoffs, foram dois duelos, com uma vitória para cada lado.

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TAGS:
NFL
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