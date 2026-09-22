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Em julgamento na Argentina, testemunha aponta possível causa da morte de Maradona

Médico legista descarta morte prolongada e aponta Covid-19 como possível causa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 19h29 | Atualizado em 23 set 2026, 10h49
Diego Maradona, com barba grisalha, usando boné branco e azul marinho com a inscrição LE COQ SPORTIF e uma jaqueta esportiva azul marinho com listras brancas nos ombros e o logo DM no peito, olha para a direita com expressão séria
Maradona morreu em novembro de 2020 (Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images)
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Em julgamento na Argentina, testemunha aponta possível causa da morte de Maradona Priorizar nos meus resultados Google

A morte de Diego Maradona foi algo “súbito” e “fulminante”, disse nesta terça-feira, 22, um perito oficial convocado pela defesa, o que contradiz a tese da acusação no julgamento sobre o falecimento do astro argentino do futebol em 2020. Sete profissionais de saúde são acusados de homicídio com dolo eventual pela morte de Maradona durante uma internação domiciliar cuja adequação e condições são questionadas.

A acusação afirma que o ex-jogador, que havia passado uma neurocirurgia, agonizou por cerca de 12 horas durante sua internação domiciliar e foi ignorado pelos réus. Maradona morreu enquanto se recuperava, vítima de uma parada cardiorrespiratória e de um edema pulmonar. No entanto, o perito oficial Pablo Ferrari, que realizou uma análise da morte de Maradona em 2024, discordou da acusação e afirmou que até mesmo o vírus da covid-19 pode ter sido a causa.

“O período de agonia foi de poucos minutos a algumas poucas horas, (…) bem curto, não posso afirmar academicamente que tenha havido longas horas de agonia, foi súbito”, disse o médico legista no tribunal de San Isidro, ao norte de Buenos Aires. Ferrari, que encerra a lista de testemunhas do julgamento, apontou que o edema pulmonar asfixiou Maradona, razão pela qual o ex-jogador deveria ter apresentado sinais de “luta”.

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“O paciente que se sufoca entra em desespero, aqui não havia nenhuma lesão de luta, a agonia dele deve ter durado poucos minutos”, disse. “Foi uma morte fulminante”, acrescentou. O perito também mencionou que não se pode “descartar que ele tenha morrido de covid-19” e classificou como “erro metodológico” o fato de um teste não ter sido realizado para constatar a presença ou não da doença. O ídolo argentino morreu em 25 de novembro de 2020, ano em que a pandemia de coronavírus eclodiu.

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Ferrari também contradisse a junta médica que analisou a morte de Maradona, cujo relatório aponta como fatores problemas hepáticos, renais e cardíacos. Entre os exames laboratoriais analisados, o perito não encontrou “indicadores de disfunção renal”, nem “a menor indicação de problema cardíaco”. Por outro lado, foram detectadas pioras nos indicadores hepáticos entre 2018 e 2020, embora “dentro de uma margem de tolerância que não exigia intervenção de emergência”.

Com o testemunho de Ferrari, encerrou-se a fase de depoimentos do extenso julgamento iniciado em abril. No dia 8 de outubro, terão início as alegações finais das 13 partes envolvidas, e um veredito é esperado para novembro.

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