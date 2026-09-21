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Esporte

João Fonseca anuncia pausa temporária após vitória na Copa Davis

Tenista disputaria os torneios da Ásia ainda em setembro e outubro; ele não divulgou quanto pretende retornar

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 13h51
Tenista masculino jovem, de boné branco e camiseta azul-clara, golpeia uma bola de tênis rosa com raquete vermelha, em quadra azul. Ele tem expressão concentrada e usa munhequeiras e esparadrapo nos dedos.
Lesões em 2026 tornaram o ano mais difícil (Matthew Stockman/Getty Images)
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O tenista brasileiro João Fonseca anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará uma pausa temporária na carreira e que não disputará os torneios da Ásia, marcados para setembro e outubro. Revelado em seu Instagram, Fonseca afirmou que as lesões e o “ano desafiador” de 2026 o levaram a tomar a decisão junto de sua equipe. 

No último fim de semana, João havia participado da abertura da Copa Mundial de Tênis Masculino, a Copa Davis, e ganhou a partida contra o suíço Dominic Stricker, o que abriu as chances para a vitória do time do Brasil contra o time suíço, após as partidas de Gustavo Heide e dos duplistas Orlando Luz e Rafael Matos. Ao vencer por 3 a 0 (de 5 partidas), o grupo avançou para a próxima fase da Copa, os Qualifiers

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Explicado através de um post em suas redes sociais, as últimas lesões do atleta e o ano desafiador de 2026 foram fatores para a decisão de parar temporariamente. “Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo”, afirmou Fonseca. Em agosto, enquanto disputava o Masters 1000 de Cincinnati, João sofreu sua lesão mais recente, no abdômen. O fato fez com que ele abandonasse o torneio e voltasse ao Brasil para tratamento. 

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A agenda de João Fonseca para os meses de setembro e outubro contava ainda com dois torneios asiáticos: o ATP 500, em Tóquio, e o Masters 1000 de Xangai. Com o novo anúncio, ele se despede de forma temporária dos torneios. “Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia”, explicou. 

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