João Fonseca anuncia pausa temporária após vitória na Copa Davis

Ler Resumo





O tenista João Fonseca anunciou uma pausa temporária na carreira e não disputará os próximos torneios asiáticos em setembro e outubro. A decisão, tomada com sua equipe, é motivada por lesões e um “ano desafiador”, apesar de sua recente vitória na Copa Davis, onde ajudou o Brasil a avançar.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O tenista brasileiro João Fonseca anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará uma pausa temporária na carreira e que não disputará os torneios da Ásia, marcados para setembro e outubro. Revelado em seu Instagram, Fonseca afirmou que as lesões e o “ano desafiador” de 2026 o levaram a tomar a decisão junto de sua equipe.

No último fim de semana, João havia participado da abertura da Copa Mundial de Tênis Masculino, a Copa Davis, e ganhou a partida contra o suíço Dominic Stricker, o que abriu as chances para a vitória do time do Brasil contra o time suíço, após as partidas de Gustavo Heide e dos duplistas Orlando Luz e Rafael Matos. Ao vencer por 3 a 0 (de 5 partidas), o grupo avançou para a próxima fase da Copa, os Qualifiers.

Motivação

Explicado através de um post em suas redes sociais, as últimas lesões do atleta e o ano desafiador de 2026 foram fatores para a decisão de parar temporariamente. “Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo”, afirmou Fonseca. Em agosto, enquanto disputava o Masters 1000 de Cincinnati, João sofreu sua lesão mais recente, no abdômen. O fato fez com que ele abandonasse o torneio e voltasse ao Brasil para tratamento.

Continua após a publicidade

A agenda de João Fonseca para os meses de setembro e outubro contava ainda com dois torneios asiáticos: o ATP 500, em Tóquio, e o Masters 1000 de Xangai. Com o novo anúncio, ele se despede de forma temporária dos torneios. “Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia”, explicou.