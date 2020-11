Morre Diego Maradona aos 60 anos de idade

Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira, 25, aos 60 anos de idade. O craque argentino, herói do título mundial de seu país em 1986, sofreu uma parada cardiorrespiratória na casa em que se recuperava de uma cirurgia na cabeça, em Nordelta, na província de Tigre, na região norte da capital Buenos Aires.

No último dia 3, Maradona foi internado em uma clínica em Olivos, em Buenos Aires, para a retirada de um coágulo no lado esquerdo da cabeça. Oito dias depois da cirurgia, recebeu alta e foi para Nordelta para se recuperar em uma casa que contava com profissionais de saúde para auxiliá-lo.

Em meio ao tratamento, Maradona apresentou episódios de confusão mental, causados pela abstinência do álcool. O argentino tinha longo histórico de dependência química. Em 2017, contou em entrevista à emissora italiana Mediaset que consumiu drogas pela primeira vez com 24 anos, quando era atleta do Barcelona.

O ídolo do futebol argentino e mundial havia completado 60 anos de idade no dia 30 de outubro. Como jogador, foi campeão por Boca Juniors, Barcelona e Napoli, além do título da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina. Atualmente, era técnico do time local Gimnasia y Esgrima.

1/14 Quando a bola saiu de campo, Maradona recebeu com os pés. (veja.com/Getty Images) 2/14 Maradona comemora a vitória da Argentina na Copa do Mundo em 1986, no México (Foto: Bob Thomas/Getty Images/VEJA) 3/14 À beira do campo, reclamou e instruiu os jogadores. (veja.com/Getty Images) 4/14 O ex-jogador de futebol argentino Diego Maradona, durante jogo amistoso realizado em Paris - 09/06/2016 (Patrick Kovarik/AFP) 5/14 Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Delle Alpi. (Pedro Martinelli/VEJA) 6/14 Diego Maradona em ação pelo Boca Juniors em 1995 (Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG/Getty Images) 7/14 Maradona esperando o ínicio da partida entre o seu time, o Gimnasia y Esgrima La Plata, contra o Newell's Old Boys, em Rosario (Luciano Bisbal/Getty Images) 8/14 Maradona e Romario durante Brasil x Argentina em partida válida pela Copa América de 89 (Ari Lago/Placar) 9/14 Maradona, do Boca Juniors, e Zico, do Flamengo durante amistoso em 1981 (Rodolpho Machado/Placar) 10/14 BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 07: Diego Armando Maradona head coach of Gimnasia y Esgrima La Plata smiles prior to a match between Boca Juniors and Gimnasia as part of Superliga 2019/20 at Estadio Alberto J. Armando on March 7, 2020 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) (Rodrigo Valle/Getty Images) 11/14 Maradona beijando o troféu da conquista da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Azteca. (Sérgio Sade/VEJA) 12/14 Diego Maradona durante sua apresentação como técnico do Gimnasia La Plata - 8/9/2019 (REUTERS/Agustin Marcarian/Reuters) 13/14 Maradona ordenando o time durante partida contra o Newell's Old Boys (Luciano Bisbal/Getty Images) 14/14 Diego Armando Maradona, técnico do Ginmasia La Plata (Gustavo Garello//Morre Diego Maradona aos 60 anos de idade/Getty Images)