MLS: Ibrahimovic acerta com Los Angeles Galaxy

Um dia depois de rescindir seu contrato com o Manchester United, o atacante Zlatan Ibrahimovic confirmou seu acerto com o Los Angeles Galaxy nesta sexta-feira. Primeiramente, o sueco comunicou sua chegada ao clube americano, que joga a Major League Soccer (MLS), em um anúncio de página inteira publicado no jornal Los Angeles Times. Em seguida, foi apresentado pelo clube ao lado de um leão.

O anúncio no jornal trazia apenas uma mensagem em inglês, que expressa a famosa marra de Ibra: “Dear Los Angeles, You’re welcome” (“Querida Los Angeles; de nada”, em tradução livre), sobre um fundo cinza. Na parte inferior da página, há o escudo do clube americano à direita e o nome de Ibrahimovic, com sua assinatura, à esquerda.

“Dear Los Angeles, You’re welcome.” Zlatan Ibrahimović's full page advert in the LA Times today. 😂 pic.twitter.com/E6jTfiiyMe — Football__Tweet (@Football__Tweet) March 23, 2018

O atacante de 36 anos terá um contrato de duas temporadas, após dois anos no Manchester United. Na Inglaterra, foram 53 partidas e 29 gols. Desde abril de 2017 rompeu o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho direito e precisou de uma cirurgia, que o deixou sete meses afastado dos gramados, retornando no final do ano passado. Agora, o atacante jogará pela primeira vez fora da Europa e sua estreia está marcada para o dia 8 de abril, contra Sporting Kansas City, pela MLS. Especula-se que o sueco receberá 1,2 milhão de euros por ano.

Clubes na carreira de Ibrahimovic:

1999-2001 – Malmö (Suécia)

2001-2004 – Ajax (Holanda)

2004-2006 – Juventus (Itália)

2006-2009 – Inter de Milão (Itália)

2009-2010 – Barcelona (Espanha)

2010-2012 – Milan (Itália)

2012-2016 – PSG (França)

2016-2018 – Manchester United (Inglaterra)

Títulos:

Campeonato Holandês (2001/2002 e 2003/2004)

Copa da Holanda (2001/2002)

Campeonato Italiano (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2010/2011) – 2004/2005 e 2005/2006 foram revogados

Supercopa da Itália (2006, 2008 e 2011)

Campeonato Espanhol (2009/2010)

Supercopa da Espanha (2009 e 2010)

Supercopa da Europa (2009)

Mundial de Clubes (2009)

Campeonato Francês (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016)

Copa da França (2014/2015 e 2015/2016)

Copa da Liga Francesa (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016)

Supercopa da França (2013, 2014 e 2015)

Copa da Liga Inglesa (2016/2017)

Supercopa da Inglaterra (2016)

Liga Europa (2016/2017)