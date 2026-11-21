Jogos de hoje, sábado, 21 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Palmeiras x Flamengo, no Brasileirão, e Atlético-MG x Boca Juniors, pela final da Sul-Americana, são os destaques do dia
O sábado, 21 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Palmeiras x Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração nacional. Na Europa, Real Madrid x Celta de Vigo, Newcastle x Arsenal e Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund estão entre os principais confrontos do dia.
A programação internacional começa às 9h30, com Manchester City x Fulham, pela Premier League. Às 12h, Chelsea x Leeds, Tottenham x Ipswich e Aston Villa x Sunderland movimentam o futebol inglês. Mais tarde, às 14h30, Newcastle x Arsenal protagoniza um dos confrontos mais aguardados da rodada.
Na Espanha, Alavés x Deportivo La Coruña abre a programação da LaLiga às 10h, seguido de Rayo Vallecano x Valencia, às 12h15. Às 14h30, Sevilla x Real Betis protagoniza o tradicional dérbi de Sevilha, enquanto Real Madrid x Celta de Vigo, às 17h, encerra os jogos espanhóis.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta cinco partidas simultâneas às 11h30, incluindo Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen x Paderborn. Mais tarde, às 14h30, Schalke 04 x Stuttgart completa a programação, em uma rodada importante para a classificação.
Na Itália, Lazio x Lecce e Como x Cagliari entram em campo às 11h, enquanto Parma x Roma acontece às 14h. O principal confronto da noite italiana será Napoli x Torino, às 16h45. Na França, Nice x Paris Saint-Germain, às 13h15, é um dos destaques, enquanto Lille x Lyon e outras três partidas movimentam a Ligue 1 às 16h45.
O Campeonato Holandês também terá dois confrontos, com NEC Nijmegen x PSV Eindhoven, às 12h30, e Feyenoord x Excelsior, às 14h45. Em Portugal, Sporting e Braga entram em campo pela Taça de Portugal, enquanto Galatasaray e Fenerbahçe movimentam o Campeonato Turco.
No futebol brasileiro, o grande destaque acontece às 16h30, com Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque, em São Paulo. O confronto direto reúne os dois candidatos ao título do Brasileirão.
Ainda pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bahia x Coritiba acontece às 17h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Atlético-MG e Boca Juniors se enfrentam pela final da Copa Sul-Americana, às 19h30. A decisão será disputada em jogo único no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O clube mineiro busca conquistar o título inédito da competição, enquanto os argentinos tentam a terceira conquista da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão terá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Mais tarde, às 21h, Chapecoense x Cruzeiro encerra a programação da Série A.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 21 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Premier League
- 09h30 – Manchester City x Fulham – ESPN e Disney+
- 12h00 – Aston Villa x Sunderland – Disney+
- 12h00 – Bournemouth x Nottingham Forest – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
- 12h00 – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+
- 12h00 – Coventry City x Crystal Palace – Disney+
- 12h00 – Tottenham x Ipswich Town – Disney+
- 14h30 – Newcastle x Arsenal – CazéTV e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h00 – Alavés x Deportivo La Coruña – CazéTV
- 12h15 – Rayo Vallecano x Valencia – CazéTV
- 14h30 – Sevilla x Real Betis – CazéTV e Sportynet
- 17h00 – Real Madrid x Celta de Vigo – CazéTV
Campeonato Turco
- 10h00 – Galatasaray x Samsunspor – Disney+
- 13h00 – Kocaelispor x Fenerbahçe – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 11h00 – Como x Cagliari – Disney+
- 11h00 – Lazio x Lecce – ESPN 3 e Disney+
- 14h00 – Parma x Roma – ESPN e Disney+
- 16h45 – Napoli x Torino – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão – Bundesliga
- 11h30 – Bayer Leverkusen x Paderborn – OneFootball
- 11h30 – Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund – Sportynet e OneFootball
- 11h30 – Eintracht Frankfurt x Hoffenheim – Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 – Elversberg x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 – Union Berlin x RB Leipzig – OneFootball
- 14h30 – Schalke 04 x Stuttgart – Sportv e OneFootball
Campeonato Holandês – Eredivisie
- 12h30 – NEC Nijmegen x PSV Eindhoven – Disney+
- 14h45 – Feyenoord x Excelsior – Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 13h15 – Nice x Paris Saint-Germain – CazéTV e XSports
- 16h45 – Lille x Lyon – CazéTV e XSports
- 16h45 – Monaco x Auxerre – CazéTV
- 16h45 – Lens x Toulouse – CazéTV
- 16h45 – Strasbourg x Brest – CazéTV
Copa Sul-Americana – Final
- 19h30 – Atlético-MG x Boca Juniors – SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro – Série A
- 16h30 – Palmeiras x Flamengo – Globo, ge tv e Premiere
- 17h30 – Bahia x Coritiba – Premiere
- 21h00 – Chapecoense x Cruzeiro – Premiere