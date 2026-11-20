Lionel Messi segue no topo da lista dos jogadores mais bem pagos da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol profissional masculino dos Estados Unidos e do Canadá. O craque argentino, que veste a camisa do Inter Miami desde 2023, recebe 28,33 milhões de dólares por ano em remuneração garantida (cerca de R$ 168,5 milhões), segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 19, pela Associação de Jogadores da MLS (MLSPA). O valor representa um aumento de quase 8 milhões de dólares em relação ao ano passado e coloca o craque com ampla vantagem sobre os demais atletas da competição.

Atrás dele vem outro nome de peso do futebol mundial: o polonês Robert Lewandowski, contratado pelo Chicago Fire neste ano, com 19,51 milhões de dólares (R$ 116 milhões) anuais. Na sequência, aparece o francês Antoine Griezmann, do Orlando City, que recebe 13,94 milhões de dólares (R$ 83 milhões). O sul-coreano Son Heung-min, do Los Angeles FC, e o suíço Breel Embolo, do Atlanta United, completam os cinco primeiros colocados, com 11,15 milhões (R$ 66,3 milhões) e 10,81 milhões (R$ 64,3 milhões) de dólares, respectivamente.