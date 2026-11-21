Atlético-MG x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações da final da Copa Sul-Americana 2026
Equipes se enfrentam neste sábado, 21; Galo busca título inédito, enquanto argentinos tentam conquistar o tricampeonato
O Atlético Mineiro enfrenta o Boca Juniors neste sábado, 21, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, pela grande final da Copa Sul-Americana de 2026. A decisão será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Em busca do primeiro título da competição, o Galo tenta superar o vice-campeonato de 2025, quando perdeu a decisão para o Lanús, nos pênaltis. Comandada por Eduardo Domínguez, a equipe chega pressionada por uma sequência de sete partidas sem vencer, sendo a última um empate sem gols com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético terá um desfalque importante: Alan Franco, suspenso após a expulsão na semifinal contra o Montevideo City Torque. Além da conquista inédita, o título garantiria ao clube uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.
O Galo terminou na liderança do Grupo B, com dez pontos, após três vitórias, um empate e duas derrotas. Nas oitavas de final, eliminou o Red Bull Bragantino por 3 a 2 no placar agregado. Nas quartas, superou o Santos nos pênaltis, depois de reverter uma derrota por 2 a 0 na ida com uma vitória por 4 a 2 na Arena MRV, com destaque para três defesas do goleiro Gabriel Delfim. Na semifinal, passou pelo Montevideo City Torque após vencer por 3 a 0 em Belo Horizonte e perder por 2 a 0 no Uruguai.
Já o Boca Juniors entra em campo em busca de seu terceiro título da Copa Sul-Americana, após conquistar as edições de 2004 e 2005. Sob o comando de Rodolfo Arruabarrena, a equipe argentina chega embalada por seis vitórias consecutivas e pela conquista da Liga Argentina de 2026, após vencer o Defensa y Justicia por 1 a 0, com gol de Enner Valencia nos acréscimos do segundo tempo. O título, conquistado pela melhor campanha na tabela anual, encerrou um jejum de quase quatro anos sem troféus.
O Boca começou o ano na Libertadores, mas ficou na terceira colocação do Grupo D, com sete pontos, sendo transferido para os playoffs da Sul-Americana. Na nova competição, eliminaram o O’Higgins nos pênaltis e superaram o Deportivo Recoleta nas oitavas de final, com uma goleada por 7 a 1 no placar agregado. Nas quartas, passaram pelo São Paulo, com vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1. Na semifinal, perderam por 1 a 0 para o Vasco na Bombonera, mas conseguiram a classificação com uma vitória por 3 a 1 no Maracanã.
Atlético-MG e Boca Juniors já se enfrentaram oito vezes na história, com três vitórias argentinas, uma brasileira e quatro empates. Apesar do retrospecto favorável aos Xeneizes, o Atlético-MG levou a melhor no último confronto, em 2021, quando eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, com destaque para o goleiro Everson. A rivalidade também foi marcada pela Copa Mercosul de 2000, quando o Galo eliminou os argentinos nas quartas de final. A decisão deste sábado será o primeiro encontro entre as equipes na história da Copa Sul-Americana.
Onde assistir a Atlético-MG x Boca Juniors ao vivo?
A partida entre Atlético-MG e Boca Juniors terá transmissão ao vivo do SBT, da ESPN, do Disney+ e do Paramount+. O confronto acontece neste sábado, 21, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana de 2026.
Prováveis escalações:
Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes (Maycon) e Fred; Tomás Cuello, Mateo Cassierra (Thiago Borbas) e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Alan Velasco (Tomás Aranda ou Leonel Flores), Sebastián Villa e Miguel Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai);
- Assistentes: Nicolás Tarán (Uruguai) e Andrés Nievas (Uruguai);
- Quarto árbitro: Juan Benítez (Paraguai);
- Quinto árbitro: Milciades Saldívar (Paraguai);
- VAR: Antonio García (Uruguai);
- AVAR: Ulises Mereles (Paraguai);
- AVAR 2: Agustín Berisso (Uruguai);
- AVAR 3: Leodan González (Uruguai).