A lenda do tênis Rafael Nadal passou a fazer parte da diretoria do Real Madrid após sua nomeação ter sido ratificada na assembleia geral do clube neste sábado, 21.

Nadal, vencedor de 22 títulos de Grand Slam, é sócio de honra do Real Madrid desde 2011 e mantém uma relação estreita com o presidente merengue, Florentino Pérez. “Quero agradecer ao presidente, quando me nomeou sócio de honra, foi muito especial, e hoje é mais um passo”, disse Nadal. “A responsabilidade é infinita e eu a assumo com a maior humildade. Vou estar aqui, espero que por muitos anos.”

Pérez afirmou que a nomeação de Nadal ajudará o clube a continuar tendo sucesso por muito tempo. “Sua chegada é mais do que a vinda de uma figura extraordinária; é o fato de que uma das maiores lendas quer compartilhar conosco o nosso futuro”, declarou o dirigente. “Tenho certeza de que sua presença nos ajudará a continuar construindo o Real Madrid que queremos para as próximas gerações.”

Em 2023, Nadal chegou a dizer que um dia gostaria de ser presidente do Real Madrid, mas que não sabia se estava qualificado para o cargo. Antes das eleições do clube deste ano, no entanto, se distanciou das informações que indicavam que ele seria candidato. Pérez venceu em junho, superando Enrique Riquelme.

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(Com AFP)