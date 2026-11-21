Palmeiras x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 21, pela 36ª rodada, em final antecipada do campeonato
O Palmeiras recebe o Flamengo neste sábado, 21, às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Vice-líder da competição, com 73 pontos conquistados em 35 partidas, o Palmeiras precisa vencer para manter vivas as chances de conquistar o título brasileiro. Comandada por Abel Ferreira, a equipe chega pressionada após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão, resultado que aumentou para seis pontos a distância em relação ao líder. A equipe terá desfalques importantes, como Alexander Barboza, suspenso, além de Murilo e Paulinho, lesionados.
Já o Flamengo entra em campo na liderança isolada do Brasileirão, com 79 pontos, e pode conquistar antecipadamente o título nacional diante de seu principal concorrente. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, de virada, no Maracanã, resultado que ampliou sua vantagem na classificação. A equipe precisa apenas de um empate para garantir matematicamente o troféu, graças à vantagem no número de vitórias. O Flamengo não contará com Léo Pereira e Erick Pulgar, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Samuel Lino é dúvida após apresentar dores musculares na última partida.
O confronto representa a oportunidade de conquistar o título brasileiro na casa do rival, embora a CBF planeje realizar a entrega da taça na última rodada, contra a Chapecoense, diante da torcida rubro-negra.
No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A rivalidade também foi marcada pela final da Libertadores de 2025, quando os cariocas venceram por 1 a 0 e conquistaram o título continental.
Onde assistir a Palmeiras x Flamengo ao vivo?
A partida entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo, da ge TV e do Premiere. O confronto acontece neste sábado, 21, às 16h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Palmeiras: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Benedetti e Gustavo Gómez; Agustín Giay, Marlon Freitas, Mauricio, Andreas Pereira e Arthur (Piquerez); Flaco López e Vitor Roque (Jhon Arias). Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Lucas Paquetá, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Plata) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR);
- Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
- VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC);
- AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);
- AVAR 2: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).