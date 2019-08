Marta tem lesão na coxa esquerda e é cortada da seleção brasileira

Marta sentiu uma lesão na coxa esquerda e está fora do primeiro compromisso da seleção brasileira de futebol feminino após a disputa da Copa do Mundo. A equipe, agora dirigida pela nova técnica, a sueca Pia Sundhage, disputa um torneio amistoso no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a partir da próxima quinta-feira, 29, sem a sua camisa 10.

No sábado, 24, a atacante sofreu uma lesão muscular do bíceps femoral da coxa esquerda atuando pela sua equipe, o Orlando Pride, dos Estados Unidos. A CBF foi informada pelo clube americano que Marta não terá condições de jogo e decidiu cortar a jogadora na tarde desta segunda-feira, 26. A atleta nem chegou a viajar para o Brasil e vai ficar nos EUA para realizar o tratamento.

A comissão técnica ainda não decidiu se convocará outra atleta para o lugar de Marta.

Estreia de Pia Sundhage

O primeiro compromisso da nova técnica da seleção será nesta quinta-feira, 29, em um clássico. O Brasil enfrenta a Argentina, no Pacaembu, às 21h30. Costa Rica e Chile duelam antes, às 19h, e os vencedores dos dois jogos se enfrentam na final do torneio amistoso no domingo, dia 1º de setembro.