CBF toma decisão sobre sequência de Raphinha na seleção brasileira após gol de pênalti do atacante em amistoso
Atacante vive bom momento no Barcelona, mas não vai disputar o duelo contra a Índia, no próximo sábado
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 30, a liberação do atacante Raphinha, do Barcelona-ESP, após a constatação de um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita. O atleta marcou um gol na vitória sobre a Austrália por 4 a 2 em amistoso nesta terça-feira, 29, em Brisbane, cidade australiana.
Desta forma, Raphinha não disputará o terceiro amistoso desta Data Fifa, marcado para o próximo sábado, 3, contra a Índia, em Calcutá, às 11h.
Confira abaixo o comunicado oficial da CBF:
O atleta Raphinha passou, nesta quarta-feira (30), por exame de imagem que constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita. Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da Seleção Brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia.
Como foi a vitória contra a Austrália?
Depois de um empate suado com a Austrália no primeiro jogo pós-Copa, a equipe de Ancelotti goleou a mesma adversária por 4 a 2 nesta terça, 29, no estádio de Brisbane. Vanderson abriu o placar para a Canarinho, que ainda levou um susto com a virada dos ‘Socceroos’ com gols de Circati e Metcalfe em um intervalo de cinco minutos, mas conquistou a vitória com gols de Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr.
Diferentemente do primeiro amistoso, o técnico italiano apostou no esquema tático com três jogadores no meio de campo. Gabriel Bontempo, do Santos, se juntou a Bruno Guimarães e Danilo entre os titulares.
A vitória foi a primeira da seleção de Carlo Ancelotti desde a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega.
1º tempo
Depois de um primeiro jogo lento e sem conexão entre o meio de campo, com dois volantes, a opção por três homens no setor logo surtiu efeito: com 2 minutos de jogo, o Brasil construiu uma jogada pela direita com Rayan, Gabriel Bontempo e Vanderson. O lateral do Mônaco, que perdeu a Copa do Mundo por lesão, pisou na área e chutou, encobrindo o goleiro australiano para abrir o placar.
Em ritmo acelerado, a Pentacampeã continuou pressionando depois da saída de bola. Raphinha, artilheiro do Barcelona e da La Liga na temporada até esta Data Fifa, fez duas finalizações em um mesmo lance, ambas defendidas pelo goleiro Beach.
A Austrália não se acanhou diante do ritmo de jogo acelerado dos visitantes. Irankunda, autor do gol dos Socceroos na primeira partida, foi a principal válvula de escape dos donos da casa com sua velocidade, força e qualidade técnica, mas foi bem marcado pela defesa brasileira, com destaque para o estreante Jair. Sem grandes chances com a bola rolando, a Austrália chegou com perigo na bola parada: em um escanteio, aos 29 minutos, Rayan desviou a bola para trás, tirando o goleiro Otávio do lance, e Circati se esticou para finalizar de chaleira, meio sem querer, e mandou para o fundo da rede. O VAR revisou o lance por possível impedimento do zagueiro australiano, mas validou o gol, já que o desvio foi do atacante brasileiro.
Após o empate, a Austrália saiu mais para o jogo. A equipe organizada que já tinha dado trabalho ao Brasil no primeiro jogo voltou a gerar jogadas ofensivas. Aos 33 minutos, em um erro de passe do meio de campo brasileiro, Irankunda iniciou o ataque, encontrou Yengi, que trocou passes na frente da área com Metcalfe. O volante acertou um chute no ângulo do gol de Otávio, virando a partida em menos de cinco minutos.
Atrás no placar, o Brasil voltou a pressionar nos últimos minutos do primeiro tempo. Bruno Guimarães deu passe entre linhas para Danilo dentro da área. O volante do Botafogo tentou limpar a jogada, mas foi derrubado por Souttar. O árbitro de campo não marcou a falta, mas o VAR interveio e a penalidade foi marcada. O capitão da seleção no jogo, Raphinha, assumiu a responsabilidade e cobrou com segurança para levar o jogo em 2 a 2 para o intervalo.
2º tempo
Na volta do intervalo, Endrick entrou no lugar de Raphinha. O jogador do Barcelona sentiu um desconforto na coxa direita, informou a CBF. O atacante do Real Madrid entrou com vontade de jogar: aos 9 minutos, venceu a marcação pesada ainda no campo de defesa, conduziu a bola para o ataque, passou para Vini Jr. , que encontrou Danilo. O lance terminou com o chute desviado do jogador do Botafogo e, no escanteio resultante da jogada, Magalhães cabeceou para baixo e forçou defesa difícil de Beach.
A Austrália também mostrou perigo mais uma vez com Irankunda. Aos 14 minutos, o atacante cruzou para Irvine, que quase chegou na bola, mas Danilo tirou. No escanteio, Circati passou perto com cabeçada livre, porém por cima do gol de Otávio.
Sem clima de amistoso, os jogadores chegaram a criar uma confusão após um desentendimento entre Endrick, Souttar e Behich. Resolvida a briga, a seleção brasileira respondeu com uma ótima jogada. Aos 25 minutos, Danilo deu passe em profundidade para Vini Jr. , que encontrou o companheiro de clube Endrick, que cruzou. Bruno Guimarães, entrando na área, mesmo desequilibrado, mandou para o gol e garantiu a nova virada no placar. O meia do Arsenal pôde colaborar mais no aspecto ofensivo com a entrada de Andrey Santos.
Outro que veio do banco, Estêvão, recebeu passe de Vinícius na frente da área em um contra-ataque de velocidade. O atacante do Chelsea chutou colocado, mas o goleiro Beach defendeu. No rebote, Endrick não conseguiu dominar e chutou para fora.
Depois de um primeiro tempo apagado, Vini Jr. melhorou na segunda etapa. Aos 33 minutos, o atacante avançou pelo lado esquerdo, deu uma caneta em Jacob Italiano e foi derrubado dentro da área por Irankunda. O próprio camisa 7 do Brasil e do Real Madrid assumiu a cobrança e decretou a goleada por 4 a 2 com um chute cruzado. Os donos da casa ainda tentaram uma reação e, após um escanteio, viram uma bola passar perto da trave, mas sem sucesso.