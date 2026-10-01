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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 1 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dinamarca x Portugal e Alemanha x Sérvia agitam a Nations League; City recebe o Real na Champions Feminina

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 06h00
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique, vai ser o palco da partida entre Alemanha e Sérvia hoje (Kevin Voigt/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 1 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 1º de outubro, tem uma programação marcada pelo futebol de seleções e pela Champions League Feminina. A UEFA Nations League entra em sua terceira rodada com oito partidas, incluindo Dinamarca x Portugal, Alemanha x Sérvia, Grécia x Holanda e País de Gales x Noruega. No futebol feminino, Manchester City x Real Madrid aparece entre os destaques europeus. No Brasil, dois jogos movimentam a Série B.

A programação internacional começa às 13h com Azerbaijão x Liechtenstein, pela Liga D da Nations League. Pouco depois, às 13h45, a Champions League Feminina tem Austria Viena x Inter de Milão e HB Køge x Servette, abrindo a segunda parte da rodada continental.

A faixa das 15h45 concentra os principais confrontos da Nations League. Dinamarca x Portugal coloca frente a frente duas seleções que começaram a competição em situações distintas, enquanto Alemanha x Sérvia ganha peso para uma equipe alemã ainda em busca de sua primeira vitória no torneio.

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No mesmo horário, Grécia x Holanda é outro duelo de destaque pela Liga A. País de Gales recebe a Noruega, que chega embalada pelo bom início de Erling Haaland, enquanto Irlanda x Áustria, Israel x Kosovo e Malta x Gibraltar completam a programação europeia de seleções.

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Às 16h, a Champions League Feminina reserva seus dois principais jogos do dia. Manchester City x Real Madrid reúne duas equipes que empataram na primeira rodada da fase de liga, enquanto PSG x OH Leuven completa a programação da competição nesta quinta-feira.

No Brasil, a Série B tem dois confrontos. Athletic Club-MG x Sport, às 20h30, abre a noite, enquanto Novorizontino x Goiás, às 21h, fecha a programação da segunda divisão. 

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O futebol argentino também aparece na agenda. Platense x Estudiantes, às 21h15, decide uma vaga nas semifinais da Copa Argentina. Mais tarde, às 22h30, Seattle Sounders x Sporting Kansas City movimenta a MLS e encerra a programação desta quinta-feira.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 13h00 – Azerbaijão x Liechtenstein – ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Dinamarca x Portugal – SporTV
  • 15h45 – País de Gales x Noruega – ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 – Alemanha x Sérvia – SporTV 3 e ge tv
  • 15h45 – Grécia x Holanda – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Irlanda x Áustria – Disney+
  • 15h45 – Israel x Kosovo – Disney+
  • 15h45 – Malta x Gibraltar – Disney+

Champions League Feminina

  • 13h45 – Austria Viena x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 – HB Køge x Servette – Disney+
  • 16h00 – Manchester City x Real Madrid – ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 – PSG x OH Leuven – Disney+
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Copa Argentina

  • 21h15 – Platense x Estudiantes – Xsports (YouTube)

MLS

  • 22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City – Apple TV

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 20h30 – Athletic Club-MG x Sport – Disney+
  • 21h00 – Novorizontino x Goiás – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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