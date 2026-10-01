Jogos de hoje, quinta, 1 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dinamarca x Portugal e Alemanha x Sérvia agitam a Nations League; City recebe o Real na Champions Feminina
A quinta-feira, 1º de outubro, tem uma programação marcada pelo futebol de seleções e pela Champions League Feminina. A UEFA Nations League entra em sua terceira rodada com oito partidas, incluindo Dinamarca x Portugal, Alemanha x Sérvia, Grécia x Holanda e País de Gales x Noruega. No futebol feminino, Manchester City x Real Madrid aparece entre os destaques europeus. No Brasil, dois jogos movimentam a Série B.
A programação internacional começa às 13h com Azerbaijão x Liechtenstein, pela Liga D da Nations League. Pouco depois, às 13h45, a Champions League Feminina tem Austria Viena x Inter de Milão e HB Køge x Servette, abrindo a segunda parte da rodada continental.
A faixa das 15h45 concentra os principais confrontos da Nations League. Dinamarca x Portugal coloca frente a frente duas seleções que começaram a competição em situações distintas, enquanto Alemanha x Sérvia ganha peso para uma equipe alemã ainda em busca de sua primeira vitória no torneio.
No mesmo horário, Grécia x Holanda é outro duelo de destaque pela Liga A. País de Gales recebe a Noruega, que chega embalada pelo bom início de Erling Haaland, enquanto Irlanda x Áustria, Israel x Kosovo e Malta x Gibraltar completam a programação europeia de seleções.
Às 16h, a Champions League Feminina reserva seus dois principais jogos do dia. Manchester City x Real Madrid reúne duas equipes que empataram na primeira rodada da fase de liga, enquanto PSG x OH Leuven completa a programação da competição nesta quinta-feira.
No Brasil, a Série B tem dois confrontos. Athletic Club-MG x Sport, às 20h30, abre a noite, enquanto Novorizontino x Goiás, às 21h, fecha a programação da segunda divisão.
O futebol argentino também aparece na agenda. Platense x Estudiantes, às 21h15, decide uma vaga nas semifinais da Copa Argentina. Mais tarde, às 22h30, Seattle Sounders x Sporting Kansas City movimenta a MLS e encerra a programação desta quinta-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
UEFA Nations League
- 13h00 – Azerbaijão x Liechtenstein – ESPN 2 e Disney+
- 15h45 – Dinamarca x Portugal – SporTV
- 15h45 – País de Gales x Noruega – ESPN 2 e Disney+
- 15h45 – Alemanha x Sérvia – SporTV 3 e ge tv
- 15h45 – Grécia x Holanda – ESPN e Disney+
- 15h45 – Irlanda x Áustria – Disney+
- 15h45 – Israel x Kosovo – Disney+
- 15h45 – Malta x Gibraltar – Disney+
Champions League Feminina
- 13h45 – Austria Viena x Inter de Milão – ESPN 4 e Disney+
- 13h45 – HB Køge x Servette – Disney+
- 16h00 – Manchester City x Real Madrid – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – PSG x OH Leuven – Disney+
Copa Argentina
- 21h15 – Platense x Estudiantes – Xsports (YouTube)
MLS
- 22h30 – Seattle Sounders x Sporting Kansas City – Apple TV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h30 – Athletic Club-MG x Sport – Disney+
- 21h00 – Novorizontino x Goiás – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+