A reação do presidente do Barcelona à lesão de Raphinha em amistoso pelo Brasil

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A lesão de Raphinha durante a data Fifa gerou insatisfação no Barcelona. O presidente Joan Laporta expressou preocupação com a contusão do artilheiro do clube, que sofreu um edema muscular. Raphinha, peça chave com 14 gols, foi liberado da seleção brasileira, reacendendo o debate sobre o impacto das pausas internacionais nos clubes.

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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, demonstrou-se insatisfeito com a confirmação da lesão de Raphinha durante a Data Fifa. A CBF informou que o jogador sofreu um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita e foi liberado da seleção brasileira. Pelo clube catalão, o atacante é o artilheiro da temporada com 14 gols e três assistências em oito jogos.

Nesta quarta, 30, Laporta afirmou em entrevista a Catalunya Ràdio: “É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas. ”

A Fifa uniu as datas Fifa de setembro e outubro para diminuir o número de datas durante o ano e minimizar o impacto dos jogos por seleções no calendário de clubes.

O Brasil marcou três jogos: enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate e uma vitória. O último compromisso da equipe do técnico Carlo Ancelotti será no sábado, 3, contra a Índia, no estádio Salt Lake, em Calcutá.

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Desconvocado, Raphinha não estará à disposição do treinador. No segundo amistoso contra a Austrália, ele marcou um gol de pênalti e foi capitão durante o primeiro tempo, antes de ser substituído no intervalo por conta da lesão.