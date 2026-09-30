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Esporte

A reação do presidente do Barcelona à lesão de Raphinha em amistoso pelo Brasil

Atacante foi desconvocado por conta de edema muscular na coxa; no clube, é o artilheiro da temporada

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 11h34 | Atualizado em 30 set 2026, 11h56
Jogador de futebol com camisa azul escura e número 10, shorts pretos e chuteiras brancas, chuta uma bola branca e preta em campo verde, com torcida borrada ao fundo
Raphinha em amistoso da seleção brasileira contra a Austrália (Albert Perez/Getty Images)
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A reação do presidente do Barcelona à lesão de Raphinha em amistoso pelo Brasil Priorize VEJA no Google

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, demonstrou-se insatisfeito com a confirmação da lesão de Raphinha durante a Data Fifa. A CBF informou que o jogador sofreu um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita e foi liberado da seleção brasileira. Pelo clube catalão, o atacante é o artilheiro da temporada com 14 gols e três assistências em oito jogos.

Nesta quarta, 30, Laporta afirmou em entrevista a Catalunya Ràdio: “É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros, e esse é o risco dessas paradas tão longas. ”

A Fifa uniu as datas Fifa de setembro e outubro para diminuir o número de datas durante o ano e minimizar o impacto dos jogos por seleções no calendário de clubes.

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O Brasil marcou três jogos: enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate e uma vitória. O último compromisso da equipe do técnico Carlo Ancelotti será no sábado, 3, contra a Índia, no estádio Salt Lake, em Calcutá.

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Desconvocado, Raphinha não estará à disposição do treinador. No segundo amistoso contra a Austrália, ele marcou um gol de pênalti e foi capitão durante o primeiro tempo, antes de ser substituído no intervalo por conta da lesão.

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