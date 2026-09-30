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Esporte

Com investimento de Pato, consórcio compra clube da 4ª divisão inglesa

Ex-Milan é investidor da Sports Alpha Capital, nova acionista majoritária do clube Northampton Town

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 14h42
Homem sorridente, barba e cabelo escuros, vestindo terno vinho, gravata bordô e casaco preto, posa em corredor com gramado verde e paredes vermelhas grafitadas. Acima, placa SIXFIELDS STADIUM
Alexandre Pato no estádio do Northampton Town (Pete Norton/Getty Images)
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O consórcio Sports Alpha Capital, com Alexandre Pato como investidor, finalizou a compra de 70% das ações do Northampton Town, clube da quarta divisão de futebol da Inglaterra. O grupo tornou-se acionista majoritário do clube e o ex-jogador foi anunciado como diretor do conselho.

Em comunicado do clube, os fundadores da Alpha Capital, João Xavier e Tim Chamberlain, afirmaram: “Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para as pessoas de Northampton e de Northamptonshire.”

“Queremos que o clube continue sendo motivo de orgulho para sua comunidade e trabalharemos em estreita colaboração com o Community Trust, os torcedores, funcionários, parceiros e demais partes interessadas locais para garantir que essa relação continue crescendo”, acrescentaram. 

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Na última temporada, o Northampton Town terminou na última colocação da terceira divisão inglesa e caiu para a League Two, última divisão profissional organizada pela Federação Inglesa. Na atual temporada, a equipe está na 22ª colocação entre os 24 times, com uma vitória, três empates e três derrotas.

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Segundo o comunicado do clube, esta fase com novos proprietários começa “sem dívidas”. 

A cúpula do Northampton também mudou com a saída de Kelvin Thomas do cargo de presidente após mais de uma década no cargo, mas ele continua como acionista e diretor.

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“Nos últimos meses, tivemos a oportunidade de conhecer João, Tim, Pato e o grupo SAC de forma mais ampla. A paixão deles pelo futebol, aliada à experiência nos negócios, na área financeira e no esporte, nos dá confiança em relação ao futuro. E, como vimos quando estiveram presentes no jogo contra o Newport, eles certamente trarão consigo toda a sua empolgação e paixão brasileira”, afirmou Thomas em comunicado.

Pato estreou no futebol profissional em 2006, quando conquistou o Mundial de Clubes com o Internacional. Jogou pelo Milan, na Itália, e também passou pelo futebol chinês e dos EUA. Chegou a atuar no futebol inglês pelo Chelsea, mas disputou apenas dois jogos em 2016. Pela seleção brasileira, jogou 27 jogos e no Brasil defendeu o Corinthians e o São Paulo, seu último clube, e anunciou sua aposentadoria oficialmente em 2025.

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