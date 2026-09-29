Mãe de Bruninha lança livro sobre trajetória da lateral

A trajetória da lateral Bruninha no futebol, da infância em Castro, no Paraná, até a consolidação da carreira profissional, virou livro pelas mãos de quem acompanhou de perto cada etapa. Rosinez Ribeiro, mãe da jogadora, lança “O sonho que mudou tudo”, obra que reúne memórias da família e histórias da caminhada da atleta, ex-Inter e Santos, e hoje no Gotham, dos Estados Unidos e na Seleção Brasileira.

Com lançamento marcado para o dia 20 de dezembro, o livro busca apresentar o que aconteceu longe dos holofotes. Rosinez relata o início da paixão da filha pelo futebol, os primeiros desafios, as decisões tomadas ao longo do caminho e a participação da família na construção de uma trajetória que transformou a vida de todos ao redor da jogadora. “Decidi escrever este livro porque senti que a história da Bruna precisava ser contada”, explica Rosinez. A intenção, segundo ela, é mostrar ao leitor uma Bruninha para além dos gramados, recuperando episódios da infância e situações vividas antes de a atleta ganhar projeção no futebol.

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Ao contar a história da filha, Rosinez também transforma a experiência familiar em uma mensagem sobre persistência. A escritora destaca temas como esperança, coragem, determinação, superação e fé ao relembrar o percurso iniciado ainda quando o futebol era apenas um sonho de criança.

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Acadêmica de Nutrição e agora também escritora, Rosinez utiliza o livro para registrar uma história que, para ela, pode alcançar outras famílias e jovens que convivem com sonhos semelhantes. A história de Bruninha serve como fio condutor para uma narrativa sobre o que existe por trás da formação de uma atleta e sobre a importância do apoio familiar durante esse processo.

Lançamento do livro ‘O sonho que mudou tudo

Livro: “O sonho que mudou tudo”

Autora: Rosinez Ribeiro

Lançamento: 20 de dezembro de 2026

Local: Auditório do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori, em Palmas, Paraná