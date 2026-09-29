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Esporte

Mãe de Bruninha lança livro sobre trajetória da lateral

Obra 'O sonho que mudou tudo', escrita por Rosinez Ribeiro, será lançada em 20 de dezembro

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h42 | Atualizado em 29 set 2026, 19h22
Mulher de cabelos escuros e camisa laranja sorri, segurando um livro preto com o título O Sonho Que Mudou Tudo, em frente a uma estante de livros
Rosinez Ribeiro, mãe de Bruninha, lança livro sobre a história da filha, lateral do Gotham e da Seleção Brasileira. (Divulgação/Divulgação)
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Mãe de Bruninha lança livro sobre trajetória da lateral Priorize VEJA no Google

A trajetória da lateral Bruninha no futebol, da infância em Castro, no Paraná, até a consolidação da carreira profissional, virou livro pelas mãos de quem acompanhou de perto cada etapa. Rosinez Ribeiro, mãe da jogadora, lança “O sonho que mudou tudo”, obra que reúne memórias da família e histórias da caminhada da atleta, ex-Inter e Santos, e hoje no Gotham, dos Estados Unidos e na Seleção Brasileira.

Com lançamento marcado para o dia 20 de dezembro, o livro busca apresentar o que aconteceu longe dos holofotes. Rosinez relata o início da paixão da filha pelo futebol, os primeiros desafios, as decisões tomadas ao longo do caminho e a participação da família na construção de uma trajetória que transformou a vida de todos ao redor da jogadora.  “Decidi escrever este livro porque senti que a história da Bruna precisava ser contada”, explica Rosinez. A intenção, segundo ela, é mostrar ao leitor uma Bruninha para além dos gramados, recuperando episódios da infância e situações vividas antes de a atleta ganhar projeção no futebol.

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Capa de livro O Sonho Que Mudou Tudo com uma camisa de futebol preta com BRUNINHA 3 e chuteiras douradas em um armário iluminado
Livro ‘O sonho que mudou tudo’. (Divulgação/Divulgação)

Ao contar a história da filha, Rosinez também transforma a experiência familiar em uma mensagem sobre persistência. A escritora destaca temas como esperança, coragem, determinação, superação e fé ao relembrar o percurso iniciado ainda quando o futebol era apenas um sonho de criança.

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Acadêmica de Nutrição e agora também escritora, Rosinez utiliza o livro para registrar uma história que, para ela, pode alcançar outras famílias e jovens que convivem com sonhos semelhantes. A história de Bruninha serve como fio condutor para uma narrativa sobre o que existe por trás da formação de uma atleta e sobre a importância do apoio familiar durante esse processo.

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Lançamento do livro ‘O sonho que mudou tudo

  • Livro: “O sonho que mudou tudo”
  • Autora: Rosinez Ribeiro
  • Lançamento: 20 de dezembro de 2026
  • Local: Auditório do Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori, em Palmas, Paraná
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Duas jogadoras de futebol brasileiras, uma de cabelo longo e escuro, outra com rabo de cavalo, vestindo camisas amarelas e shorts azuis, batem palmas no campo verde. A jogadora à direita segura um cartão vermelho.
Bruninha entra no lugar de Ludmilla em Brasil x Argentina, amistoso disputado em 2025. (Lívia Villas Boas/CBF) (Lívia Villas Boas/CBF)
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TAGS:
Futebol Feminino
seleção brasileira
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