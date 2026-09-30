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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 30 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Barcelona, Chelsea e Bayern jogam pela Champions Feminina; Argentina enfrenta a Bolívia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 06h00
Campo de futebol gramado verde com arquibancadas cinzas e telhado, visto através de uma rede de gol em primeiro plano. O céu azul com nuvens brancas e um poste de iluminação alto completam a cena.
Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, vai ser o palco de Argentina x Bolívia (Demian Alday/Getty Images)
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A quarta-feira, 30 de setembro, tem o futebol feminino europeu como principal atração. A Champions League Feminina reúne cinco partidas pela fase de liga, com Barcelona, Arsenal, Juventus, Chelsea e Bayern de Munique em campo. Mais tarde, Argentina x Bolívia movimenta a Data Fifa, enquanto New York Red Bulls e St. Louis City fecham a programação na MLS.

A rodada da Champions League Feminina começa às 13h45 com três confrontos. Roma x Barcelona aparece como uma das principais partidas do dia, colocando a equipe italiana diante de uma das maiores potências do futebol feminino europeu. No mesmo horário, Häcken recebe a Juventus e o Paris FC enfrenta o Arsenal.

Às 16h, Lyon x Chelsea protagoniza outro duelo de peso. As francesas, donas de uma das histórias mais vitoriosas da competição, recebem a equipe inglesa que novamente inicia a temporada entre as candidatas ao título continental.

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Também às 16h, Benfica x Bayern de Munique completa a programação da Champions Feminina. O confronto em Portugal encerra os jogos desta quarta-feira pela segunda rodada da fase de liga. 

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No futebol de seleções, Argentina e Bolívia se enfrentam às 21h, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. O amistoso marca o primeiro compromisso da seleção argentina nesta Data Fifa e inicia um novo período de preparação depois da Copa do Mundo de 2026.

A programação termina nos Estados Unidos. New York Red Bulls x St. Louis City, às 20h30, movimenta a temporada regular da MLS no Sports Illustrated Stadium. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 30 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League Feminina

  • 13h45 – Roma x Barcelona – ESPN 4 e Disney+
  • 13h45 – Häcken x Juventus – Disney+
  • 13h45 – Paris FC x Arsenal – Disney+
  • 16h00 – Lyon x Chelsea – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Benfica x Bayern de Munique – ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 20h30 – New York Red Bulls x St. Louis City – Apple TV

Amistoso Internacional

  • 21h00 – Argentina x Bolívia – SporTV
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Futebol: onde assistir
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