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Corinthians interrompe pagamento da dívida pela Neo Química Arena em meio a negociação com a Caixa

O valor atual da dívida pelo estádio é de R$ 630 milhões; clube passa por uma grave crise financeira

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h01
Homem idoso de óculos, cabelos grisalhos e expressão séria, usando um fone de ouvido branco na orelha esquerda, camisa polo escura e blazer preto com um broche dourado. Ao fundo, um emblema do Corinthians desfocado
O presidente do Corinthians Omar Stabile tem como um de seus focos a resolução das dívidas do clube (Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto/Getty Images)
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Corinthians interrompe pagamento da dívida pela Neo Química Arena em meio a negociação com a Caixa Priorize VEJA no Google

A diretoria do Corinthians interrompeu o pagamento da terceira parcela da dívida pela construção da Neo Química Arena, em razão de negociações com a Caixa Econômica Federal para a quitação do estádio, em troca de seus naming rights. A dívida atual do clube com o banco por causa a Arena é de R$ 630 milhões. 

As primeiras duas parcelas do ano foram pagas pelo clube, mas segundo informações do ge, a Caixa deu aval ao Corinthians para não pagar a terceira parcela, de aproximadamente R$ 28 milhões, por causa do andamento das negociações. Caso a dívida seja quitada, o banco estatal ganha os naming rights do estádio, hoje com a Hypera Pharma, e outros produtos, como a transferência de toda a operação financeira do clube para a Caixa e cartões para o programa Fiel Torcedor. 

A Hypera Pharma paga R$ 15 milhões anualmente ao clube pelo uso de seus naming rights, mas a diretoria acredita que eles valham cerca de R$ 70 milhões por temporada. Com o acordo mais perto da concretização, a dívida por causa da Arena poderia ser esquecida com o valor dos naming rights e a exploração da imagem do clube pelo banco. 

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Dirigentes do Corinthians foram até a sede da Caixa em Brasília na última semana para pedir que o banco devolvesse R$ 27 milhões em uma conta de reserva prevista no contrato de renegociação da dívida. Ainda não há informações sobre a possibilidade desse dinheiro retornar ao clube.

Dívida pela arena

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A atual crise financeira do clube é um dos motivos pelo pedido de devolução do valor na conta reserva. O Corinthians terá eleições para a presidência e para o Conselho Deliberativo em 28 de novembro, momento em que o presidente Omar Stabile pretende disputar a reeleição. Caso a negociação funcione, o clube pretende oferecer os naming rights do CT Joaquim Grava à Hypera Pharma como forma de não pagar o valor de rescisão de contrato à empresa. 

A Neo Química Arena foi inaugurada em 2014, e desde então o Corinthians gastou cerca de R$ 600 milhões para pagar o financiamento da construção. O clube conseguiu renegociar partes da dívida ao longo dos anos, como a delimitação de dezembro de 2041 para pagamento da dívida, amortizações crescentes e juros pagos desde 2023. O clube conta com um endividamento total de cerca de R$ 2,8 bilhões hoje. 

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