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Esporte

Seleção portuguesa define quem fica com a camisa 7 de Cristiano Ronaldo

Atacante abandonou a equipe na Liga das Nações depois de divergências com Jorge Jesus

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h55 | Atualizado em 1 out 2026, 12h04
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho e verde, número 7, braços abertos em gesto de questionamento, em frente a uma plateia desfocada
Cristiano Ronaldo (Marco Steinbrenner/Getty Images)
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A Uefa divulgou nesta quinta-feira, 1, a relação de convocados para a partida entre Portugal e Dinamarca, pela Liga das Nações, com o atacante Rafael Leão assumindo a camisa 7 de Cristiano Ronaldo — que abandonou a concentração da seleção portuguesa depois de divergências com o técnico Jorge Jesus.

Segundo o regulamento da competição, as equipes são obrigadas a usar numerações de 1 a 23 nas partidas, sem números vagos. Por isso, a seleção portuguesa precisou entregar a histórica camisa do jogador a outro membro da equipe logo após a saída do cinco vezes melhor do mundo. Não se sabe, no entanto, se a medida será válida para outras competições.

Aos 27 anos, Leão joga no Galatasaray, da Turquia, e soma 50 jogos pela seleção portuguesa. Até então, ele usava, tradicionalmente, a camisa 17, com a qual marcou seis gols pelo time nacional.

Dos 25 jogadores convocados por Jorge Jesus, apenas Cristiano Ronaldo e Francisco Conceição, cortado por lesão, não constam na relação da partida contra a Dinamarca.

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A saída de Cristiano Ronaldo

O capitão da seleção portuguesa abandonou a concentração da equipe nesta quarta-feira, 30, depois que Jorge Jesus informou que, assim como no jogo com Gales, ele não seria titular contra a Dinamarca, e só entraria em campo em caso de necessidade. “No tempo certo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe”, escreveu ele no Instagram.

O treinador português falou a jornalistas que não tem problemas com Ronaldo, mas que “nenhum jogador” vai mudar suas ideias, nem mesmo o cinco vezes melhor do mundo.

O técnico também reforçou a titularidade de Gonçalo Ramos e revelou que havia traçado um planejamento para não utilizar Cristiano contra Noruega e Dinamarca sob a justificativa de conhecer as condições físicas do atacante pelo trabalho no Al-Nassr — e que só o colocaria em campo caso fosse necessário.

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Minutos depois das falas, o camisa 7, que se preparava para participar do treino no Estádio Parken, em Copenhague, deixou o local sem participar das atividades. “Após a conferência de imprensa do treinador, e de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar treino da Seleção Nacional”, escreveu em seguida no Instagram.

O jogador atestou ainda que “sempre se dedicou” ao time nacional, e exaltou os parceiros de vestiário, sem citar o treinador. “Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção”, finalizou.

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