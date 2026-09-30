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Esporte

A mudança na Haas que pode abrir caminho para mais um brasileiro no grid da Fórmula 1

Esteban Ocon encerrará sua parceria de dois anos com equipe e líder da F2 é um dos favoritos para assumir o assento

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h25 | Atualizado em 30 set 2026, 12h33
Homem jovem, pele clara, cabelo escuro e barba rala, sorri levemente olhando para a direita. Veste camiseta preta com detalhes vermelhos nos ombros e um logo branco de asas. Fundo azul escuro com um brilho azul claro à esquerda
Esteban Ocon, piloto da Haas na Fórmula 1 (Adam Pretty/Getty Images)
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O piloto Esteban Ocon confirmou sua saída da Haas ao final da atual temporada de Fórmula 1. Em publicação nas redes sociais nesta quarta, 30, o francês anunciou que encerrará seu vínculo com a equipe após duas temporadas, mas que não é o fim da sua carreira na categoria. Um dos principais candidatos a assumir a vaga é o brasileiro Rafael Câmara, atual líder da F2.

“Meu tempo com a equipe Haas na F1 chegará ao fim no final da temporada de 2026. Deixo este projeto com a cabeça erguida e orgulhoso das minhas atuações em circunstâncias que nem sempre foram as mais fáceis, por diversas razões e fatores fora do meu controle. Meu foco imediato é o próximo fim de semana de corrida. Continuarei a trabalhar duro com a equipe, maximizando cada oportunidade e extraindo cada gota de performance do carro. Ainda restam muitas corridas nesta temporada e, como sempre, darei tudo de mim ao volante por mim e pela minha equipe. Ainda estou motivado. Ainda estou faminto. Isso absolutamente não é o fim da minha carreira na Fórmula 1”, escreveu Ocon nas redes sociais.

O gestor da Haas, Ayao Komatsu, se pronunciou através das redes sociais da equipe: “Eu gostaria de agradecer Esteban por tudo com que ele contribuiu ao time. Seu profissionalismo e compromisso se provaram de grande valor, enquanto continuamos a crescer como uma organização. ”

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Desde 2025 na Haas, Ocon chegou com o novato Oliver Bearman para ocupar os assentos de Nico Hulkenberg, atualmente na Audi, e Kevin Magnussen. A sua melhor colocação com a equipe foi um quinto lugar no GP da China na última temporada.

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Antes de chegar ao time americano, Ocon estreou na F1 com a Force India, atual Aston Martin, em 2015. Ficou de fora do grid na temporada de 2019, e retornou no ano seguinte pela Renault, que se tornou Alpine. Na equipe francesa, conquistou sua primeira vitória na categoria no GP da Hungria em 2021. Em toda a sua carreira, soma quatro pódios, o último deles conquistado em Interlagos, em São Paulo, em 2024.

Disputa pela vaga

A vaga em aberto no grid abre espaço para uma disputa pelo assento. Oliver Bearman segue agradando a chefia da Haas e o brasileiro Rafael Câmara foi quem mais agradou a equipe em testes realizados com carros antigos, segundo informações do ge.

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Jovem piloto de corrida, com boné preto e amarelo 3RD e jaqueta preta com detalhes amarelos e logotipos de patrocinadores, sorri amplamente olhando para a direita. Ao fundo, outro piloto desfocado também sorri
Rafael Câmara, piloto brasileiro na Fórmula 2 (Dom Gibbons - Formula 1/Getty Images)

O pernambucano de 21 anos é o atual líder da Fórmula 2, posição conquistada com a vitória no GP do Azerbaijão pela Invicta Racing. Além dele, a Haas avaliou o italiano Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2, e o japonês Ryo Hirakawa, bicampeão do WEC e vencedor das 24 Horas de Le Mans.

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