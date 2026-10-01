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Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil
Esporte

CBF divulga datas e horários das quartas da Copa do Brasil Feminina

Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro

Por Giselly Corrêa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 06h49 | Atualizado em 1 out 2026, 07h09
Taça da Copa do Brasil Feminina, dourado e preto, com a inscrição Copa do Brasil Feminina em uma faixa superior, sobre um pedestal roxo. Ao fundo, um arco roxo com a mesma inscrição e um estádio desfocado
Taça da Copa do Brasil Feminina. (Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Divulgação)
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CBF divulga datas e horários das quartas da Copa do Brasil Feminina Priorize VEJA no Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os quatro confrontos serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro, valendo vagas nas semifinais da competição.

Ferroviária x Red Bull Bragantino abre a fase no dia 12, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na sequência, Internacional e Atlético-MG se enfrentam no dia 14, enquanto Flamengo e Fluminense fazem o clássico carioca no dia 15. Bahia e São Paulo encerram os jogos de ida no dia 16, no Batistão, em Aracaju.

A edição de 2026 marca uma mudança no formato da Copa do Brasil Feminina, já que até as oitavas de final os confrontos foram realizados em partida única. A partir das quartas, as vagas passam a ser decididas em jogos de ida e volta. Caso haja empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.

Siga

Ferroviária x Red Bull Bragantino

Jogo de ida

  • Duelo: Ferroviária x Red Bull Bragantino
  • Data: 12 de outubro
  • Horário: 18h
  • Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
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Jogo de volta

  • Duelo: Red Bull Bragantino x Ferroviária
  • Data: 20 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Internacional x Atlético-MG

Jogo de ida

  • Internacional x Atlético-MG
  • Data: 14 de outubro
  • Horário: 21h
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
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Jogo de volta

  • Atlético-MG x Internacional
  • Data: 20 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Flamengo x Fluminense

Jogo de ida

  • Flamengo x Fluminense
  • Data: 15 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
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Jogo de volta

  • Fluminense x Flamengo
  • Data: 22 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Bahia x São Paulo

Jogo de ida

  • Bahia x São Paulo
  • Data: 16 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Batistão, Aracaju (SE)
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Jogo de volta

  • São Paulo x Bahia
  • Data: 21 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: a definir
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TAGS:
Futebol Feminino
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