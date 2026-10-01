CBF divulga datas e horários das quartas da Copa do Brasil Feminina

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A CBF revelou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os confrontos, que incluem Ferroviária x Red Bull Bragantino, Internacional x Atlético-MG, Flamengo x Fluminense e Bahia x São Paulo, serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro. A fase marca uma importante mudança no formato da competição, com decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os quatro confrontos serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro, valendo vagas nas semifinais da competição.

Ferroviária x Red Bull Bragantino abre a fase no dia 12, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na sequência, Internacional e Atlético-MG se enfrentam no dia 14, enquanto Flamengo e Fluminense fazem o clássico carioca no dia 15. Bahia e São Paulo encerram os jogos de ida no dia 16, no Batistão, em Aracaju.

A edição de 2026 marca uma mudança no formato da Copa do Brasil Feminina, já que até as oitavas de final os confrontos foram realizados em partida única. A partir das quartas, as vagas passam a ser decididas em jogos de ida e volta. Caso haja empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.

Ferroviária x Red Bull Bragantino

Jogo de ida

Duelo: Ferroviária x Red Bull Bragantino

Data: 12 de outubro

Horário: 18h

Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

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Jogo de volta



Duelo: Red Bull Bragantino x Ferroviária

Data: 20 de outubro

Horário: 19h

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Internacional x Atlético-MG

Jogo de ida



Internacional x Atlético-MG

Data: 14 de outubro

Horário: 21h

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

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Jogo de volta

Atlético-MG x Internacional

Data: 20 de outubro

Horário: 19h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Flamengo x Fluminense

Jogo de ida

Flamengo x Fluminense

Data: 15 de outubro

Horário: 19h

Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

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Jogo de volta

Fluminense x Flamengo

Data: 22 de outubro

Horário: 19h

Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Bahia x São Paulo

Jogo de ida



Bahia x São Paulo

Data: 16 de outubro

Horário: 19h

Local: Batistão, Aracaju (SE)

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Jogo de volta

São Paulo x Bahia

Data: 21 de outubro

Horário: 19h

Local: a definir