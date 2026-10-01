CBF divulga datas e horários das quartas da Copa do Brasil Feminina
Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2026. Os quatro confrontos serão disputados em jogos de ida e volta entre os dias 12 e 22 de outubro, valendo vagas nas semifinais da competição.
Ferroviária x Red Bull Bragantino abre a fase no dia 12, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Na sequência, Internacional e Atlético-MG se enfrentam no dia 14, enquanto Flamengo e Fluminense fazem o clássico carioca no dia 15. Bahia e São Paulo encerram os jogos de ida no dia 16, no Batistão, em Aracaju.
A edição de 2026 marca uma mudança no formato da Copa do Brasil Feminina, já que até as oitavas de final os confrontos foram realizados em partida única. A partir das quartas, as vagas passam a ser decididas em jogos de ida e volta. Caso haja empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.
Ferroviária x Red Bull Bragantino
Jogo de ida
- Duelo: Ferroviária x Red Bull Bragantino
- Data: 12 de outubro
- Horário: 18h
- Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP)
Jogo de volta
- Duelo: Red Bull Bragantino x Ferroviária
- Data: 20 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Internacional x Atlético-MG
Jogo de ida
- Internacional x Atlético-MG
- Data: 14 de outubro
- Horário: 21h
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Jogo de volta
- Atlético-MG x Internacional
- Data: 20 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Flamengo x Fluminense
Jogo de ida
- Flamengo x Fluminense
- Data: 15 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
Jogo de volta
- Fluminense x Flamengo
- Data: 22 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
Bahia x São Paulo
Jogo de ida
- Bahia x São Paulo
- Data: 16 de outubro
- Horário: 19h
- Local: Batistão, Aracaju (SE)
Jogo de volta
- São Paulo x Bahia
- Data: 21 de outubro
- Horário: 19h
- Local: a definir