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Esporte

Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações

Confronto será o primeiro dos portugueses desde o atrito entre Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 10h52
General view of Telia Parken during the FIFA World Cup 2018 Qualifying Round between Denmark and Poland at Telia Parken Stadium in Copenhagen, Denmark on September 1, 2017 (Photo by Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images)
Estádio Parken, em Copenhague (Andrew Surma/NurPhoto/Getty Images)
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Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Dinamarca recebe Portugal nesta quinta-feira, 1º, às 15h45 (de Brasília), no estádio Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações. Líder da chave, a seleção portuguesa chega ao confronto cercada por uma crise interna que culminou na saída de Cristiano Ronaldo da concentração antes da partida.

O atrito entre o atacante e o técnico Jorge Jesus começou após o jogo contra a Noruega. Cristiano Ronaldo ficou no banco e chegou a aquecer por cerca de 30 minutos, mas não foi utilizado. Na entrevista coletiva, o treinador reforçou que cabe a ele decidir quem joga, declaração que aumentou o desgaste entre os dois.

Cristiano deixou a concentração em Copenhague na quarta-feira e seguiu para Madri. Jorge Jesus e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ainda tentaram convencê-lo a permanecer no grupo no aeroporto. Ronaldo afirmou nas redes sociais que explicará posteriormente os motivos de sua decisão. Até o momento, nem o jogador nem a federação detalharam publicamente todos os pontos do desentendimento.

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Sem o capitão, Portugal terá de reorganizar o setor ofensivo diante da Dinamarca. Rafael Leão herdou a camisa 7. Além de CR7, Francisco Conceição também não está disponível para a partida, por lesão.

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A Dinamarca soma três pontos. Depois de perder para a Noruega por 3 a 2 na estreia, a equipe reagiu com vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales. Em casa, aposta em nomes como Rasmus Højlund, Mikkel Damsgaard e Pierre-Emile Højbjerg para tentar frear o líder do grupo.

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Onde assistir Dinamarca x Portugal hoje?

A partida entre Dinamarca e Portugal terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.

Prováveis escalações:

Dinamarca: Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard e Daramy; Hojlund. Técnico: Brian Riemer.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves; João Félix, Pedro Neto e Gonçalo Ramos. Técnico: Jorge Jesus.

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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol de Portugal
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