Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações
Confronto será o primeiro dos portugueses desde o atrito entre Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus
A Dinamarca recebe Portugal nesta quinta-feira, 1º, às 15h45 (de Brasília), no estádio Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga das Nações. Líder da chave, a seleção portuguesa chega ao confronto cercada por uma crise interna que culminou na saída de Cristiano Ronaldo da concentração antes da partida.
O atrito entre o atacante e o técnico Jorge Jesus começou após o jogo contra a Noruega. Cristiano Ronaldo ficou no banco e chegou a aquecer por cerca de 30 minutos, mas não foi utilizado. Na entrevista coletiva, o treinador reforçou que cabe a ele decidir quem joga, declaração que aumentou o desgaste entre os dois.
Cristiano deixou a concentração em Copenhague na quarta-feira e seguiu para Madri. Jorge Jesus e Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ainda tentaram convencê-lo a permanecer no grupo no aeroporto. Ronaldo afirmou nas redes sociais que explicará posteriormente os motivos de sua decisão. Até o momento, nem o jogador nem a federação detalharam publicamente todos os pontos do desentendimento.
Sem o capitão, Portugal terá de reorganizar o setor ofensivo diante da Dinamarca. Rafael Leão herdou a camisa 7. Além de CR7, Francisco Conceição também não está disponível para a partida, por lesão.
A Dinamarca soma três pontos. Depois de perder para a Noruega por 3 a 2 na estreia, a equipe reagiu com vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales. Em casa, aposta em nomes como Rasmus Højlund, Mikkel Damsgaard e Pierre-Emile Højbjerg para tentar frear o líder do grupo.
Onde assistir Dinamarca x Portugal hoje?
A partida entre Dinamarca e Portugal terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.
Prováveis escalações:
Dinamarca: Jorgensen; Kristensen, Andersen, Provstgaard e Maehle; Hjulmand e Hojbjerg; Isaksen, Damsgaard e Daramy; Hojlund. Técnico: Brian Riemer.
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves; João Félix, Pedro Neto e Gonçalo Ramos. Técnico: Jorge Jesus.