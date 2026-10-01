A última atitude de Cristiano Ronaldo com a camisa da seleção de Portugal

Envolvido em uma polêmica com o técnico Jorge Jesus devido à falta de espaço na seleção de Portugal, o atacante Cristiano Ronaldo pode ter tido um último momento pouco elogioso com a equipe. Após não entrar em campo no último domingo, 27, durante a vitória sobre a Noruega pela Liga das Nações, Ronaldo não comemorou com os companheiros e fez questão de demonstrar sua indignação ao descer sozinho para os vestiários.

A situação antecedeu uma crise de grandes proporções com o maior artilheiro da história da Seleção das Quinas. Cristiano exigiu uma conversa com o técnico e, posteriormente, deixou a concentração. “Após a coletiva de imprensa do técnico da seleção, e após uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, decidi deixar o acampamento da seleção. No momento oportuno, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram minha saída da seleção, à qual sempre me dediquei”, escreveu nas redes sociais.

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