Esquiadora de 29 anos morre em avalanche na Argentina

A esquiadora francesa Juliette Willmann morreu aos 29 anos, em uma “avalanche na Argentina”, anunciou nesta quarta-feira, 30, a Federação Francesa de Esqui (FFS). Em postagens recentes no Instagram, a atleta disse que ficaria na América do Sul até novembro.

Willmann pertencia a uma família de grande tradição no esqui francês: seu pai, Philippe, foi treinador da seleção francesa de esqui alpino, e sua irmã Alison também representou o país em competições internacionais.

Especialista em freeride e esqui de montanha, ela venceu o Freeride World Qualifier em 2018 e participou do circuito mundial de Freeride em 2022.Segundo o site especializado Ski Chrono, Willmann havia viajado à Argentina com o namorado e precisou ser levada às pressas a um hospital após ficar ferida em uma avalanche.

O presidente da companhia de guias de montanha de Chamonix, Olivier Greber, confirmou a morte à AFP. “Pierre-Idris Mehdi está se recuperando bem, mas está muito abalado emocionalmente. Acho que eles tinham acabado de se casar. Ele é guia aqui há dois anos e faz parte da nova geração de guias do vale. Acredito que eles partiram para essa viagem em meados de agosto, mas desconheço os motivos”, declarou.

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(Com AFP)