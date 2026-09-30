Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta quarta, 30, em Córdoba
A Argentina recebe a Bolívia nesta quarta-feira, 30, às 21h (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida marca o retorno da seleção argentina aos gramados após a Copa do Mundo de 2026 e abre uma sequência de três compromissos em casa para a equipe de Lionel Scaloni.
A Argentina vem de uma campanha que terminou com o vice-campeonato mundial e agora inicia um novo ciclo competitivo. Sem Lionel Messi, que anunciou a aposentadoria da seleção argentina após a Copa do Mundo de 2026, Lionel Scaloni começa a desenhar uma nova etapa da Albiceleste. O amistoso contra a Bolívia serve como laboratório para uma equipe que agora precisa redistribuir protagonismo, liderança e criação ofensiva depois de mais de duas décadas marcadas pela presença do camisa 10. Nos trabalhos que antecederam a partida, nomes como Agustín Giay, Franco Mastantuono e Nicolás Paz apareceram entre as opções, enquanto Julián Álvarez e Lautaro Martínez formam a provável dupla de ataque. Messi ainda fará uma participação excepcional em seu jogo oficial de despedida, contra o Benim, na terça-feira, 6 de outubro.
A Bolívia, por sua vez, tenta reagir depois da derrota por 2 a 0 para o Paraguai, no último domingo. A equipe comandada por Óscar Villegas busca ganhar consistência para o próximo ciclo internacional.
Onde assistir Argentina x Bolívia hoje?
A partida entre Argentina e Bolívia terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.
Prováveis escalações:
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono e Nicolás Paz; Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Bolívia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Luis Haquín e Marcelo Morales; Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar, Héctor Cuéllar e Ervin Vaca; Daniel Ribera e Miguel Terceros. Técnico: Óscar Villegas.