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Esporte

Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta quarta, 30, em Córdoba

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h41
Estádio de futebol vazio com gramado verde, arquibancadas cinzas e um mastro de iluminação alto sob céu azul com nuvens esparsas. Uma bandeira preta com Superliga em branco está em primeiro plano à esquerda
Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Demian Alday/Getty Images)
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A Argentina recebe a Bolívia nesta quarta-feira, 30, às 21h (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida marca o retorno da seleção argentina aos gramados após a Copa do Mundo de 2026 e abre uma sequência de três compromissos em casa para a equipe de Lionel Scaloni. 

A Argentina vem de uma campanha que terminou com o vice-campeonato mundial e agora inicia um novo ciclo competitivo. Sem Lionel Messi, que anunciou a aposentadoria da seleção argentina após a Copa do Mundo de 2026, Lionel Scaloni começa a desenhar uma nova etapa da Albiceleste. O amistoso contra a Bolívia serve como laboratório para uma equipe que agora precisa redistribuir protagonismo, liderança e criação ofensiva depois de mais de duas décadas marcadas pela presença do camisa 10. Nos trabalhos que antecederam a partida, nomes como Agustín Giay, Franco Mastantuono e Nicolás Paz apareceram entre as opções, enquanto Julián Álvarez e Lautaro Martínez formam a provável dupla de ataque. Messi ainda fará uma participação excepcional em seu jogo oficial de despedida, contra o Benim, na terça-feira, 6 de outubro.

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A Bolívia, por sua vez, tenta reagir depois da derrota por 2 a 0 para o Paraguai, no último domingo. A equipe comandada por Óscar Villegas busca ganhar consistência para o próximo ciclo internacional.

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Onde assistir Argentina x Bolívia hoje?

A partida entre Argentina e Bolívia terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV por assinatura.

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Prováveis escalações:

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono e Nicolás Paz; Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Bolívia: Guillermo Viscarra; Diego Arroyo, Luis Haquín e Marcelo Morales; Roberto Fernández, Gabriel Villamíl, Carlos Melgar, Héctor Cuéllar e Ervin Vaca; Daniel Ribera e Miguel Terceros. Técnico: Óscar Villegas.

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